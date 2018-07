Olimpiadi Tokyo 2020 | svelato il nome della mascotte | si chiamerà Miraitowa

Sollevamento pesi - Olimpiadi Tokyo 2020 : cosa cambia per l’Italia con le nuove categorie di peso? Rivoluzione per Mirco Scarantino : Il Sollevamento pesi ha subito una vera e propria Rivoluzione nelle ultime ore con la modifica delle varie categorie di peso che entreranno in vigore nell’immediato e che saranno dunque protagoniste alle Olimpiadi di Tokyo 2020. La IWF ha introdotto dieci categorie per sesso ma soltanto sette assegneranno medaglie a cinque cerchi. Uno stravolgimento radicale che cambierà le carte in tavola e che inciderà pesantemente anche in casa ...

Karate - Olimpiadi Tokyo 2020 : gli azzurri in lizza per la qualificazione ai Giochi : Adesso si fa sul serio. Cardin, Busato, Busà, Semeraro, Bottaro, Crescenzo, D’Onofrio: è molto probabile che saranno loro, salvo clamorose sorprese, i portabandiera del Karate azzurro nel Budokan di Tokyo. Certo, la certezza arriverà solamente dopo il 20 giugno 2020, data in cui si chiuderanno ufficialmente le qualificazioni per le Olimpiadi, ma dopo Istanbul e soprattutto dopo i Giochi del Mediterraneo i risultati lasciano ben sperare. I punti ...

Basket femminile - i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Europei 2019 tappa obbligata : La FIBA ha chiarito che dal prossimo anno verrà modificato il sistema di qualificazione alle Olimpiadi e ai Mondiali (ufficialmente Coppa del Mondo, ma sempre di quelli si tratta). Non ci saranno che due qualificazioni dirette per Tokyo 2020: col nuovo sistema, infatti, solo il Giappone e la Nazionale vincitrice dei venturi Mondiali 2018, che si svolgeranno in Spagna a settembre, saranno certamente qualificati. Gli altri 10 posti saranno ...

NOEMI CARROZZA - MORTA STELLA DEL NUOTO SINCRONIZZATO/ Video - incidente a Ostia : sognava le Olimpiadi di Tokyo : NOEMI CARROZZA, MORTA in incidente a Ostia, 20enne STELLA del NUOTO SINCRONIZZATO perde la vita in motorino. Trasportata in ospedale, è deceduto poche ore dopo il ricovero(Pubblicato il Sat, 16 Jun 2018 14:21:00 GMT)

Italia nella leggenda - primo oro mondiale di sempre nel basket 3×3 in una nuova dimensione e ora le Olimpiadi di Tokyo 2020 : La Nazionale Italiana di pallacanestro femminile 3×3 è campione del Mondo! nella capitale delle Filippine il quartetto composto da Giulia Ciavarella, Rae Lin D’Alie, Marcella Filippi e Giulia Rulli ha completamente riscritto la storia della palla a spicchi nel Bel Paese: mai nessuna rappresentativa nostrana – senior o giovanile, maschile o femminile – aveva vinto un mondiale fino ad oggi! Il primo titolo intercontinentale ...

Olimpiadi Tokyo 2020 - le speranze di medaglia dell'Italia. Il borsino tra podi potenziali e speranze concrete - seconda parte - : Sarà la carta principale dell'Italia, considerando che Simone Ruffini e Mario Sanzullo, sempre competitivi in Coppa del Mondo, spesso hanno faticato a trovare il guizzo giusto nei 10000 metri in ...

Olimpiadi Tokyo 2020 - le speranze di medaglia dell’Italia. Il borsino tra podi potenziali e speranze concrete (seconda parte) : Prosegue la nostra disamina sulle speranze di medaglia dell’Italia in vista delle Olimpiadi di Tokyo 2020. CLICCA QUI PER LEGGERE LA PRIMA PARTE DEL borsino SECONDA PARTE NUOTO Le punte di diamante, in campo maschile, saranno le stesse del 2016: Gregorio Paltrinieri e Gabriele Detti. Entrambi potranno beneficiare di una gara in più, gli 800 sl, distanza prediletta di Detti, nella quale vinse l’oro ai Mondiali del 2017. Vive un buon ...

BMX - i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Il Freestyle fa l’esordio a cinque cerchi : alle Olimpiadi di Tokyo 2020 le gare della BMX raddoppiano e oltre al tradizionale Racing, viene introdotta per la prima volta la disciplina del Freestyle. Andiamo quindi a scoprire i criteri di qualificazione per l’appuntamento a cinque cerchi. QUANTI ATLETI PARTECIPANO alle Olimpiadi: Per la BMX Racing saranno presenti 48 atleti (24 donne e 24 uomini), mentre per la BMX Freestyle 18 atleti (9 donne e 9 uomini). Il Giappone, in quanto paese ...

Mountain Bike - i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Determinante il ranking per nazioni : L’UCI ha reso noto i criteri di qualificazione della Mountain Bike alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Rispetto a Rio 2016 non ci sono differenze nelle specialità, visto che si gareggerà sempre solo nel Cross-country, ma cambiano invece i posti a disposizione. Andiamo quindi a scoprire nel dettaglio i criteri di qualificazione per l’appuntamento a cinque cerchi. QUANTI ATLETI PARTECIPANO alle Olimpiadi: Saranno presenti 74 atleti, 37 uomini e 37 ...

Beach volley - i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Tra Mondiali e tornei - lotta per 48 posti : Il Cio ha ufficializzato i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 per quanto riguarda il Beach volley. Nella capitale giapponese si assegneranno 2 titoli, uno per sesso. Vediamo nel dettaglio tutti i criteri imposti, ricordando che ci saranno a disposizione 96 posti in totale (48 squadre, equamente divise per sesso). QUANTI ATLETI PARTECIPANO alle Olimpiadi DI Tokyo 2020: Ai Giochi partecipano 24 coppie maschili e 24 ...

Trampolino elastico - i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 : in palio 32 posti : Il Cio ha ufficializzato i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 per quanto riguarda il Trampolino elastico. Si assegneranno 2 titoli: l’individuale maschile e l’individuale femminile. Vediamo nel dettaglio tutti i criteri imposti, ricordando che ci saranno a disposizione 32 posti in totale (16 per sesso). QUANTI ATLETI PARTECIPANO alle Olimpiadi DI Tokyo 2020: alle Olimpiadi di Tokyo 2020 partecipano 32 ...

Ginnastica ritmico - i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Si assegnano due titoli - cammino lunghissimo : Il Cio ha ufficializzato i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 per quanto riguarda la Ginnastica ritmica. Nella capitale giapponese si assegneranno 2 titoli: quello nell’all-around a squadre e quello nell’all-around individuale. Vediamo nel dettaglio tutti i criteri imposti, ricordando che ci saranno a disposizione 96 posti in totale, tutti femminili (unico sport olimpico, insieme al nuoto sincronizzato, ad avere ...

Equitazione - Dressage : i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Tutti contro le tedesche - pass per 60 atleti e 15 squadre : Il CIO ha ufficializzato i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 per l’Equitazione, specialità Dressage. Saranno due le gare in cui si assegneranno le medaglie olimpiche: la prova individuale e quella a squadre. La partecipazione sarà ristretta a 60 atleti, di cui 3 per il Giappone in qualità di Nazione ospitante. Ma andiamo ad analizzare come evolverà la selezione per le qualificazioni degli atleti alla competizione a ...

Olimpiadi Tokyo 2020 - definito il percorso della maratona maschile e di quella femminile : Il comitato organizzatore di Tokyo ha rivelato che il percorso delle maratone per le gare dell’agosto del 2020 Le maratone olimpiche per uomini e donne ai Giochi di Tokyo inizieranno e finiranno nel nuovo stadio in costruzione per i Giochi del 2020, come annunciato dagli organizzatori. Il comitato organizzatore di Tokyo ha rivelato che il percorso per le gare dell’agosto del 2020 è praticamente in piano ma con una conclusione ripida ...