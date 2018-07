Olimpiadi Per il 2026 la favorita è Milano

Olimpiadi : Verga - per Milano occasione rigenerazione urbana : Milano, 21 lug. (AdnKronos) - "Tra il 2001 e il 2006, con la giunta Albertini, a Milano si è riattivata la storica stagione culturale della ricostruzione postbellica. Lo stesso percorso, in termini ancor più moderni e tecnologicamente avanzati, potrà essere innescato con la conquista da parte di Mil

Olimpiadi : Verga - per Milano occasione rigenerazione urbana (2) : (AdnKronos) - "Come assessore comunale allo Sviluppo del territorio nei primi cinque anni del nuovo millennio - conclude Verga - ho approvato e fatto partire progetti per trasformare 10 milioni di metri quadrati di aree industriali dismesse, zone della città dove oggi ci sono grattacieli, ma anche e

Olimpiadi : Antonio Rossi al Coni per sostenere candidatura Milano : Milano, 16 lug. (AdnKronos) - Antonio Rossi, ex campione olimpico di canoa, oggi sottosegretario alla Regione Lombardia con delega ai Grandi eventi sportivi, è volato a Roma, al fianco dell'assessore del Comune di Milano allo Sport Roberta Guaineri, per prendere parte alla riunione convocata dal Con

Olimpiadi : Antonio Rossi al Coni per sostenere candidatura Milano : Milano, 16 lug. (AdnKronos) – Antonio Rossi, ex campione olimpico di canoa, oggi sottosegretario alla Regione Lombardia con delega ai Grandi eventi sportivi, è volato a Roma, al fianco dell’assessore del Comune di Milano allo Sport Roberta Guaineri, per prendere parte alla riunione convocata dal Coni per fare il punto sulle candidature olimpiche in vista dei Giochi invernali del 2026. “Una presenza, la mia -spiega Rossi- ...

Milano candidata per le Olimpiadi invernali 2026 : La Giunta Sala ha approvato la proposta di delibera di presentazione della candidatura di Milano a ospitare i Giochi olimpici

Sollevamento pesi - Mirco Scarantino : “Le nuove categorie mi hanno svalvolato. Devo prendere 5 kg per le Olimpiadi” : Il Sollevamento pesi sta affrontando una vera e propria rivoluzione visto che recentemente sono state cambiate le varie categorie nel tentativo di rendere questo sport meno coinvolto nei casi di doping. Uno stravolgimento vero e proprio che cambierà la vita degli atleti, costretti ad aumentare o diminuire l’attuale peso per poter continuare a gareggiare e partecipare alle Olimpiadi di Tokyo 2020. In casa Italia, il ragazzo più colpito ...

Olimpiadi invernali a Milano : il Coni convoca il Comune per una analisi tecnica - e pensa a una decisione finale per il 1 agosto : Una lettera del presidente Malagò per accelerare le procedure di una analisi tecnica del "dossier Milano"

Cortina - Milano Torino? Per Olimpiadi in Italia decide comitato ad hoc : Il Consiglio Nazionale del Coni ha deciso all'unanimità di proporre la candidatura di una delle città Italiane, per le Olimpiadi invernali del 2026.Ancora nessuna decisione sul nome della città da candidate, che verrà valutato nella prossima riunione del Consiglio Nazionale, dopo che un'apposita commissione avrà esaminato tutti i documenti e formulando una relazione. La riunione si terrà il primo agosto o, se la commissione dovesse avere bisogno ...

Olimpiadi Invernali 2026 : il Coni deciderà la candidata a settembre. Malagò spera in un’alleanza tra Milano e Torino : Quale sarà la candidata italiana ad ospitare le Olimpiadi Invernali del 2026? Il Coni prende tempo, si deciderà dopo l’estate. Per Giovanni Malagò, numero uno dello sport italiano, il tempo servirà a tentare di unificare le candidature di Milano e Torino, almeno stando a quanto riportato dall’edizione torinese de “La Repubblica“. Verrà anche composta una commissione che passerà al vaglio le candidature (c’è anche ...

Olimpiadi : Confindustrie Veneto - Taa e Fvg si schierano per Cortina (3) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - "Veneto Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, che ogni anno ospitano competizioni mondiali nella maggior parte delle discipline olimpiche invernali hanno un grande vantaggio che rendono unica questa candidatura: poter offrire agli atleti, ai media di tutto il mondo

Olimpiadi : Confindustrie Veneto - Taa e Fvg si schierano per Cortina : Venezia, 9 lug. (AdnKronos) – “Gentile On. Giorgetti, Gentile dott. Malagò, In qualità di rappresentanti delle Confindustrie regionali del Nord Est (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia), vi scriviamo per sostenere la candidatura di Cortina d’Ampezzo e delle Dolomiti a ospitare le Olimpiadi Invernali del 2026. Nei giorni scorsi non abbiamo mancato di dare il nostro appoggio alla candidatura per le Olimpiadi ...