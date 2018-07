Oleksandr Usyk | minaccia per Joshua e Wilder? Lui intanto ' punta' Tony Bellew

Blastingnews

: #boxe Usyk infligge la prima sconfitta a Gassiev ed unifica le cinture dei massimi leggeri. - OA_Sport : #boxe Usyk infligge la prima sconfitta a Gassiev ed unifica le cinture dei massimi leggeri. -

(Di domenica 22 luglio 2018) I pesi massimi leggeri hanno un nuovo re indiscusso.ha sconfitto ai punti Murat Gassiev nel match che metteva in palio ben quattro cinture mondiali della categoria: IBF, WBA, WBC e WBO. Una vittoria convincente da parte del 31enne pugile ucraino 15-0, 11 K.O. contro un avversario che non era mai stato sconfitto e che gli ha permesso di diventare il terzo campione indiscusso nella storia dei cruiserweight dopo Evander Holyfield ed O'Neil Bell. Pertanto, tra gli esperti ed i cronisti di boxe a livello internazionale, c'è gia' chi prospetta per lui il salto nella divisione dei pesi massimi e lo considera una vera e propriaper gli attuali dominatori della categoria regina, Anthonye Deontayperò avrebbe un altro obiettivo e lo ha fatto sapere sui social network: vorrebbe salire sullo stesso ring con, ex campione mondiale ...