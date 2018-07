Nuovo report Dia rilancia l' allarme sulle infiltrazioni mafiose in Fvg

Ambiente : Nuovo report di Greenpeace - una moda pulita è già possibile : A sette anni del lancio della campagna Detox, Greenpeace traccia un bilancio dei progressi effettuati dalle aziende impegnate nell’eliminazione delle sostanze chimiche pericolose dalle proprie filiere produttive entro il 2020. Nel nuovo rapporto di Greenpeace Germania (Destination Zero: seven years of Detoxing the clothing industry) vengono evidenziati i progressi delle ottanta aziende, tra cui case dell’alta moda, dell’abbigliamento sportivo e ...

Sanità : Zaia inaugura Nuovo punto di primo intervento a Cavallino- Treporti (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – In altre realtà turistiche come Caorle e Bibione, dove sono attivi PPI analoghi a questo, i dati confermano la loro utilità: nel periodo maggio- settembre 2017 il PPI di Caorle ha registrato 4.328 accessi e il PPI di Bibione 5.665 accessi. In entrambi i casi il picco massimo è stato registrato a luglio e ad agosto con elevatissime percentuali di pazienti di lingua straniera. Il nuovo punto di primo ...

Sanità : Zaia inaugura Nuovo punto di primo intervento a Cavallino- Treporti (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - In altre realtà turistiche come Caorle e Bibione, dove sono attivi PPI analoghi a questo, i dati confermano la loro utilità: nel periodo maggio- settembre 2017 il PPI di Caorle ha registrato 4.328 accessi e il PPI di Bibione 5.665 accessi. In entrambi i casi il picco mass

Sanità : Zaia inaugura Nuovo punto di primo intervento a Cavallino- Treporti : Venezia, 2 lug. (AdnKronos) - “Ogni cambiamento, è naturale, porta qualche mal di pancia, come quando la programmazione regionale portò questo territorio nell’area di competenza dell’Ulss 4 Veneto Orientale. L’impegno era che Cavallino Treporti avrebbe avuto servizi e strutture sanitarie ancor più e

Nuovo Ericsson Mobility Report : 5G pronto al lancio e connessioni IoT in crescita : ... EB, al mese - questa cifra è pari a tutti gli abbonati mobile nel mondo che vedono filmati Full HD in streaming per 10 ore. Entro il 2023 ci si aspetta che oltre 20% del traffico dati mobile a ...