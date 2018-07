Nuova scossa di 5 9 in in Iran

Terremoto in Albania - Nuova forte scossa con epicentro vicino Durazzo : avvertita anche in Puglia [LIVE] : Una forte scossa di Terremoto ha colpito l’ Albania alle 15:05 di oggi pomeriggio. L’ epicentro è stato localizzato a Rrogozhinë, vicino Durazzo . La scossa è stata di magnitudo 4.7 secondo i primi dati diffusi dal Centro Sismico Euro/Mediterraneo, ed è stata avvertita nella capitale Tirana, su quasi tutta l’ Albania e anche in Puglia . Pochi giorni fa, il 4 luglio, un’altra forte scossa di magnitudo simile aveva interessato ...

Barbara Palombelli alla riscossa nella Nuova Rete 4 : Barbara Palombelli Non solo Forum e lo Sportello. Dalla prossima stagione, Barbara Palombelli potrebbe aumentare i propri impegni televisivi in casa Mediaset. Per la signora Rutelli, infatti, i vertici del Biscione hanno riservato un nuovo programma in onda su una rinnovata Rete4 (con l’approdo di Roberto Giacobbo e – forse – di Gerardo Greco). Secondo indiscrezioni, riportate da Dagospia, la conduttrice romana oltre alle ...