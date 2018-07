No Tav | due notti di scontri a Chiomonte davanti al cantiere della Torino-Lione Pd e Fi

Tennis : Fognini-Cecchinato - la coppia che tutta l’Italia aspetTava. In Coppa Davis finalmente due punte! : Che coppia ragazzi! Il Tennis italiano era da un po’ che attendeva due giocatori che potessero essere nella top30 e puntare a traguardi importanti. Andando a ritroso si può ricordare il tempo di Andrea Gaudenzi e Renzo Furlan, negli anni ’90, o Adriano Panatta e Corrado Barazzutti (anni ’70) che hanno scritto pagine importanti nello sport italiano con racchetta e pallina. Ora è il turno di Fabio Fognini e Marco Cecchinato, ...

TennisTavolo - Europei giovanili a squadre 2018 : tra gli azzurri retrocedono le cadette - buoni piazzamenti per cadetti e le due juniores : Si sono concluse le gare a squadre agli Europei giovanili di Tennistavolo in corso a Cluj, in Romania: l’Italia conferma tre squadre su quattro in Prima Divisione. retrocedono in Seconda Divisione infatti le cadette, mentre conquistano la promozione le juniores. Le due selezioni maschili hanno confermato la categoria. Le prime tre classificate dei due tabelloni degli juniores hanno conquistato il pass per i Mondiali di categoria, che si ...

Tour de France 2018 - Froome e la carta Thomas : "Possiamo giocare su due Tavoli" : Nel giorno di riposo, Chris Froome è tra i primi a parlare. Spegnendo le voci di una rivalità interna con Geraint Thomas, che in classifica è secondo e potrebbe prendere la maglia gialla fin dalla ...

Bombe di Israele su Gaza - uccisi due 15enni che sTavano giocando sul tetto di una casa : Luay Kaheel e il suo migliore amico Amir al-Nimra sono stati uccisi durante un raid israeliano sulla Striscia di Gaza mentre giocavano sul tetto di una casa. Venerdì un cecchino ha invece assassinato un altro ragazzo palestinese che stava partecipando alla Marcia del Ritorno.Continua a leggere

Bombe di Israele su Gaza - uccisi due 15enni che sTavano giocando sul tetto di una casa : Bombe di Israele su Gaza, uccisi due 15enni che stavano giocando sul tetto di una casa Luay Kaheel e il suo migliore amico Amir al-Nimra sono stati uccisi durante un raid israeliano sulla Striscia di Gaza mentre giocavano sul tetto di una casa. Venerdì un cecchino ha invece assassinato un altro ragazzo palestinese che stava […] L'articolo Bombe di Israele su Gaza, uccisi due 15enni che stavano giocando sul tetto di una casa proviene da ...

Cr7-Juve - una bella avventura per tutti e due. E sTavolta giocherà... : Non è una rivoluzione solo perché Ronaldo non è una regola, è un'eccezione su tutto, ma è un modo diverso di ragionare anche per una società di mondo come la Juve. Il punto di fondo è il nuovo ...

Parma - scomparsi nel Po due 17enni : sTavano facendo il bagno con altri amici : Due ragazzi di 17 anni sono scomparsi domenica nelle acque del fiume Po nella zona di Coltaro, una frazione del comune di Sissa Trecasali, in provincia di Parma, durante un bagno in compagnia di un gruppo di amici. Uno dei due era già in salvo, a due passi dalla riva, quando è ritornato indietro per provare a soccorrere l'amico.Continua a leggere

La confessione sulla paternità e un duetto virtuale con Michael Jackson : Drake sTavolta si è superato : ... di essere diventato padre, ma precisa: ' I wasn't hiding my kid from the world , I was hiding the world from my kid' , cioè, non stavo nascondendo mio figlio al mondo, stavo nascondendo il mondo da ...

Senegal-Colombia 0-0 La Diretta In palio un otTavo per due : E' un vero e proprio spareggio per gli ottavi di finale quello tra Senegal e Colombia, in programma a Samara. Due risultati su tre a disposizione degli uomini del ct Cissè, attualmente a...

Senegal-Colombia - dalle 16.00 La Diretta In palio un otTavo per due : E' un vero e proprio spareggio per gli ottavi di finale quello tra Senegal e Colombia, in programma a Samara. Due risultati su tre a disposizione degli uomini del ct Cissè, attualmente a quattro punti,...

OTTavI DI FINALE - MONDIALI 2018/ Tabellone accoppiamenti : Colombia - Giappone e Senegal per due posti : OTTAVI di FINALE, MONDIALI 2018: Tabellone accoppiamenti. Belgio e Inghilterra già qualificate, mentre Giappone, Senegal e Colombia sono in lotta per due posti(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 09:30:00 GMT)

Ventimiglia : immigrato senegalese salva due bambini che sTavano annegando : Cheikh Samba Beye, 44 anni, si è tuffato in acqua ed ha salvato la vita a due bambini italiani che stavano annegando davanti agli occhi della madre: "L'unico mio pensiero era che non morissero, mi si sono aggrappati addosso con una forza che non avevo mai visto prima".Continua a leggere

ROMA - ESPLOSIONE IN PALAZZINA A LA STORTA/ Ultime notizie : due operai feriti - sTavano effettuando saldature : ROMA, esplode PALAZZINA a La STORTA: due i feriti soccorsi tra cui un pompiere coinvolto nelle operazioni di salvataggio. La causa sarebbe la fuga di gas da due bombole in garage.(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 19:12:00 GMT)

Il coraggio di Samba - che ha salvato due bimbi che sTavano annegando a Ventimiglia : "Spero sia d'esempio per chi arriva e per chi accoglie" : Quei momenti infiniti Samba li ricorda uno per uno. Le urla che sovrastano la telecronaca della partita dell'amato Senegal, la sua corsa verso la spiaggia, le donne che piangevano indicando un punto in mare, lui che si tuffa con tutti i vestiti, i due bambini che annaspano tra le onde e un attimo dopo gli si aggrappano addosso "con una forza che non avevo mai visto prima" e ancora lui che se li carica sulle spalle e li porta a riva. Se gli parli ...