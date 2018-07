NBA – Beverley non si nasconde | “sono anti Warriors | tiferei qualsiasi squadra pur di

sportfair

(Di domenica 22 luglio 2018) Patricknonil suo ‘odio’ sportivo verso i Golden State: l’ex Rockets spera di vedere presto la fine del dominio di Durant e compagni Schierarsi dalla parte dei Golden Stateè fin troppo facile: due anelli NBA, 4 finali nelle ultime 4 annate, un roster che può vantare la ‘Death line up’ formata da Kevin Durant, Steph Curry, Klay Thompson, Draymond Green e DeMarcus Cousins. Unache però riesce a farsi odiare altrettanto facilmente a causa dei suoi continui successi. Patrick, point guard dei Clippers, a differenza di molti altri giocatori il suo ‘hate’ sportivo lo ha dichiarato pubblicamente, augurandosi, da ex Rockets, di vedere presto i texani riuscire a fermare il dominio di GS: “ho giocato per i Rockets e, se Houston e Golden State dovessero incontrarsi di nuovo in Finale di ...