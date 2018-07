Naughty Dog si complimenta con il regista del corto su Uncharted

Joel tornerà in The Last of Us : Part 2? Naughty Dog conferma che un personaggio accompagnerà Ellie nel corso della storia : Nonostante The Last of Us Part 2 sia ancora distante dalla sua uscita, qualche dettaglio importante lo abbiamo già appreso: Ellie sarà la protagonista del gioco e sarà il nostro personaggio giocabile.Questo, però, non significa che rimarrà sola nel corso dell'avventura. Come riporta PlayStation LifeStyle, il director Neil Druckmann ha conferma to che Ellie avrà qualcuno al suo fianco durante tutto il gioco, ma, a quanto pare, lo sviluppatore sta ...

The Last of Us Part 2 non sarebbe stato sviluppato se Naughty Dog non avesse avuto nulla di importante da dire : The Last of Us sembrava un'esperienza completa nonostante il suo finale ambiguo, e non sarebbe stato sorprendente vedere il gioco originale come unico episodio della serie. The Last of Us Part 2, tuttavia, è reale e verrà sviluppato perché il team ha qualcosa di importante da dire.Come segnalato da Wccftech, parlando con Game Informer il direttore creativo di Naughty Dog, Neil Druckmann, ha dichiarato che The Last of Us Part 2 non sarebbe stato ...