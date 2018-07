Naughty Dog si complimenta con il regista del corto di Uncharted

Naughty Dog si complimenta con il regista del corto su Uncharted : Il cortometraggio su Uncharted, realizzato da Allan Hungar e con la partecipazione di Nathan Fillion, ha riscosso un discreto successo sia tra i fan della serie che tra gli sviluppatori stessi del gioco, riporta VG247.Infatti come possiamo vedere Naughty Dog stessa si è complimentata con il regista del corto, infatti Amy Henning in primo luogo ha voluto complimentarsi per il lavoro svolto: "Voi ragazzi avete fatto un lavoro eccezionale, Allan! ...

Joel tornerà in The Last of Us : Part 2? Naughty Dog conferma che un personaggio accompagnerà Ellie nel corso della storia : Nonostante The Last of Us Part 2 sia ancora distante dalla sua uscita, qualche dettaglio importante lo abbiamo già appreso: Ellie sarà la protagonista del gioco e sarà il nostro personaggio giocabile.Questo, però, non significa che rimarrà sola nel corso dell'avventura. Come riporta PlayStation LifeStyle, il director Neil Druckmann ha confermato che Ellie avrà qualcuno al suo fianco durante tutto il gioco, ma, a quanto pare, lo sviluppatore sta ...

The Last of Us Part 2 non sarebbe stato sviluppato se Naughty Dog non avesse avuto nulla di importante da dire : The Last of Us sembrava un'esperienza completa nonostante il suo finale ambiguo, e non sarebbe stato sorprendente vedere il gioco originale come unico episodio della serie. The Last of Us Part 2, tuttavia, è reale e verrà sviluppato perché il team ha qualcosa di importante da dire.Come segnalato da Wccftech, parlando con Game Informer il direttore creativo di Naughty Dog, Neil Druckmann, ha dichiarato che The Last of Us Part 2 non sarebbe stato ...

E3 2018 : Neil Druckmann di Naughty Dog incontra Shigeru Miyamoto e corona un sogno vecchio vent'anni : Neil Druckmann è una delle personalità di spicco dell'industria videoludica, vice presidente di Naughty Dog e director di alcuni dei videogiochi di maggior successo degli ultimi anni. Come riporta GoNintendo, all'E3 2018 Druckmann è riuscito finalmente a coronare un sogno custodito dal 1997, incontrando nell'ambito della kermesse losangelina Shigeru Miyamoto.I due si sono fatti una foto insieme e Druckmann ha pubblicato il tutto sul suo profilo ...

Un ex sviluppatore di Naughty Dog è ora Senior Game Designer di un progetto segreto di Sony per PS4 : L'anno scorso, Quentin Cobb ha lasciato Naughty Dog per lavorare su Just Survive, uno sparatutto survival a tema zombie per PC assumendo il ruolo di Senior Game Designer. 12 mesi dopo,è tornato in Sony con lo stesso titolo di lavoro, ma dove sta lavorando - e su cosa sta lavorando - è al momento un mistero.Come segnala Pushsquare, quando è stato chiesto a Cobb per quale studio sta lavorando, lo sviluppatore ha semplicemente risposto "segreto ...