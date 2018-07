Nasce ANIM | l' associazione nazionale musulmani italiani Tanti gli obiettivi e

'L'anima invincibile' contro l'Apartheid - un secolo fa Nasce va Mandela - : Gribaudo pubblica la graphic novel di Lewis Helfand e Banerjee Sankha per raccontare la straordinaria vita del leader sudafricano

Nasce l'intergruppo dei parlamentari paladini degli animali : Nasce una lobby per promuovere la tutela e l'assistenza degli animali , e ovviamente Nasce sotto il segno di Michela Vittoria Brambilla e delle altre animali ste presenti trasversalmente in parlamento. ...

Animali - parto miracoloso in Polonia : vitellino Nasce con due teste : Una fattoria nell’Europa orientale ha assistito alla nascita miracolosa di un vitellino con due teste . La veterinaria Karolina Szarowska è stata chiamata per aiutare con l’insolito parto nel villaggio polacco di Kowalewo Pomorskie. Dopo la nascita, la veterinaria ha condiviso le immagini del piccolo con due teste sui social media, scrivendo: “Due teste sono meglio di una… Farlo nasce re in vita è stato un vero miracolo”. È stato un parto ...

Sidoli : 'Il Movimento Animalista è troppo a destra : Nasce l'Alleanza Popolare Ecologista' : Nelle scorse ore BlastingNews ha intervistato in esclusiva il noto attivista ambientalista e per i diritti degli animali Rinaldo Sidoli, il quale annuncia in esclusiva alla nostra testata la scelta di lasciare il Movimento Animalista per dare vita a una nuova formazione Politica. Ricordiamo che Rinaldo Sidoli è stato co-fondatore dei Giovani Verdi, il Movimento giovanile della Federazione dei Verdi. Ha ricoperto il ruolo di dirigente nazionale ...