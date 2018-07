Napoli | per Cavani serve convincere il PSG

Napoli - la Spal prepara 10 milioni per Grassi : Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport la Spal starebbe pensando ad offrire tra i 9 e i 10 milioni di euro per Alberto Grassi , centrocampista del Napoli . Gli estensi vorrebbero prendere il classe '95 a titolo definitivo, lasciando ...

Calciomercato Napoli - De Laurentiis svela tutte le trattative : i nomi per Ancelotti : Calciomercato Napoli – Il Napoli prova a concludere le ultime operazioni di Calciomercato, il club azzurro si candida ad essere grande protagonista nella prossima stagione. Ecco le indicazioni sulle strategie da parte del presidente De Laurentiis: “Cavani? E’ impossibile perché leggo che il Psg lo valuta 58 milioni, io l’ho venduto a loro a 63. Non permetterei mai ai francesi di recuperare quei soldi”, ha ...

Calciomercato Napoli - per la porta spunta Ochoa. Idea Rodrigo - ma non c'è ancora una trattativa : Tanto lavoro nel ritiro di Dimaro agli ordini di Carlo Ancelotti, ma a tenere banco in casa Napoli sono sempre le questioni legate al Calciomercato. Dopo le parole del presidente De Laurentiis che ha ...

Controllavano le auto in sosta selvaggia - aggrediti due operatori Napolipark : aggrediti due operatori Anm impegnati nel controllo di autoveicoli in sosta. La polizia municipale di Napoli ha sventato l'aggressione. Al momento del fatto, i due operatori insieme ad agenti della ...

Napoli - svolta per la fascia : Sabaly e Lainer “sorpassati” : Aurelio De Laurentiis vicino a chiudere il colpo per la fascia destra del suo Napoli, come richiesto da mister Ancelotti Il Napoli si appresta ad annunciare l’arrivo del tanto agognato terzino destro. Durante l’estate si sono fatti tanti nomi, ma sembra che Aurelio De Laurentiis abbia deciso di accelerare per il colombiano Arias. Secondo il Corriere dello Sport, l’affare è ad un passo dalla conclusione ed al Psv andranno ...

Defrel-Samp - affare in chiusura. Napoli : scatto per Arias - ma il Psv prende tempo : Il Napoli si avvicina a Santiago Arias , terzino colombiano del Psv Eindhoven . I contatti proseguono e si intensificano per trovare l'intesa ma, considerando anche l'interesse di altri club, serve ...

Napoli : cordoglio Mattarella per carabiniere investito : Roma, 21 lug. (AdnKronos) - "Ho appreso con profonda tristezza la notizia del decesso dell’Appuntato Scelto Vincenzo Ottaviano, investito da un automezzo in provincia di Napoli mentre, in attività di servizio, effettuava dei rilievi per un incidente". Si legge nel messaggio inviato dal presidente de

Napoli : cordoglio Mattarella per carabiniere investito : Roma, 21 lug. (AdnKronos) – “Ho appreso con profonda tristezza la notizia del decesso dell’Appuntato Scelto Vincenzo Ottaviano, investito da un automezzo in provincia di Napoli mentre, in attività di servizio, effettuava dei rilievi per un incidente”. Si legge nel messaggio inviato dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Generale C.A. Giovanni Nistri. ...

Napoli - si avvicina Arias : accordo vicino col PSV - le cifre dell'operazione : Santiago Arias è la prima scelta per il Napoli e secondo Sky Sport il club azzurro è vicino all'intesa con il PSV Eindhoven. L'accordo è stato praticamente trovato, sulla base di 11,5 milioni più bonus. Prima di concludere il tutto il Napoli deve però liberare ...

Calciomercato Napoli - si insiste per Arias : più vicina l'intesa con il PSV : I due portieri Meret e Karnezis, il centrocampista Fabiàn Ruiz e gli attaccanti Simone Verdi e Roberto Inglese: Carlo Ancelotti ha avuto modo di conoscere sin dal primo giorno di ritiro i cinque volti ...

Mercato - per Benzema al Napoli quota scende a 2 - 50 : È in cima alla lista dei desideri di Carlo Ancelotti, con cui ha segnato 46 gol in 98 partite ai tempi in cui l’allenatore sedeva sulla panchina del Real. Ma c’è di più, Karim Benzema è anche il numero uno nelle scommesse sulla campagna acquisti del Napoli e, per giunta, la sua quota è pure in calo. Sul tabellone Sisal Matchpoint la possibilità che l’attaccante francese sia il prossimo acquisto degli azzurri è passata a ...

Calciomercato Napoli – Spunta un nome nuovo per l’attacco : sondaggio per Alvaro Morata : nuovo nome per il Calciomercato del Napoli: per l’attacco Spunta la suggestione legata ad Alvaro Morata, bomber spagnolo sempre più lontano dal Chelsea Dopo aver puntellato la rosa con alcuni acquisti funzionali e necessari, ma non proprio di primo piano, il Calciomercato del Napoli ha bisogno del colpo da novanta, della classica ‘ciliegina sulla torta’. Vista l’insistenza di rumor sul reparto offensivo, ...

Napoli - arrestato per errore e scagionato grazie ai tatuaggi : scagionato dai tatuaggi. Una volta dinanzi al gip, ha mostrato le braccia, ha messo in evidenza quelle immagini impresse sulla pelle diversi anni prima. Una prova a favore, sulla quale il gip Iaselli ...

Benzema troppo vecchio per il Napoli - il bomber risponde a De Laurentiis : “i numeri nove di fanno ammattire - sei pazzo!” : Benzema troppo vecchio per il Napoli? L’attaccante del Real Madrid risponde per le rime a De Laurentiis su Instagram “Io e Ancelotti siamo d’accordo, vogliamo solo giocatori giovani”, aveva risposto così Aurelio De Laurentiis alle domande sui possibili arrivi di Benzema e Di Maria al Napoli. Dichiarazioni che nascondono probabilmente difficoltà a far fronte alle richieste economiche di Real Madrid e PSG (in termini ...