Napoli | De Laurentiis | ' Cavani? Impossibile | il Psg vuole 58 milioni'

De Laurentiis ai tifosi del Napoli : 'Meritereste la vendita a qualche cinese' : Lo stadio? Lei non ha capito come cambia il mondo, che lavoro fa? Lo stadio va riempito tutti i giorni'.

CAVANI AL Napoli / Ultime notizie - De Laurentiis chiude le porte al Matador e torna in campo Milik! : CAVANI al NAPOLI , si può: Ultime notizie , il centravanti uruguaiano può dare l'addio al Paris Saint Germain, de Laurentiis prova a fare il colpo per l'attacco(Pubblicato il Sat, 21 Jul 2018 21:19:00 GMT)

Cavani al Napoli / Ultime notizie - De Laurentiis : "i top player li abbiamo in casa" : Cavani al Napoli , si può: Ultime notizie , il centravanti uruguaiano può dare l'addio al Paris Saint Germain, de Laurentiis prova a fare il colpo per l'attacco(Pubblicato il Sat, 21 Jul 2018 19:10:00 GMT)

De Laurentiis shock contro Sarri : “voleva smontare il Napoli ” : Il presidente De Laurentiis ha parlato della decisione di sollevare dall’incarico di tecnico del Napoli mister Sarri “Questi giocatori gli hanno dato tanto, li ha violentati nei suoi fantastici allenamenti ma loro hanno sempre risposto alla grande. Poi, cosa ancor più grave, voleva smontarmi la squadra, portandola tutta in Inghilterra”. Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis , attacca il suo ex allenatore Maurizio ...

Napoli - dopo gli attacchi a Benzema - De Laurentiis prova a rimediare… : De Laurentiis è tornato a parlare di Karim Benzema , cercando di abbassare i toni dopo le parole dure dei giorni scorsi “Mi dispiace si sia arrabbiato, non volevo mancargli di rispetto”. Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis si scusa con l’attaccante del Real Madrid, Karim Benzema , da lui definito “vecchio” ieri durante un’intervista alla radio del Napoli dal ritiro di Dimaro. “Però oggi non è un ...

Napoli - De Laurentiis replica a Sarri : «Voleva smontarmi tutta la squadra» : «Io e Ancelotti non possiamo che andare d'accordo, abbiamo grande esperienza, non c'è contrapposizione possibile. Ci può essere un dibattito, ma sempre costruttivo»....

Napoli - l’ennesima follia di De Laurentiis : l’urlo rivolto ai tifosi è… sorprendente : Presente nel ritiro di Dimaro, il presidente del Napoli si è rivolto ai tifosi azzurri sottolineando: “sono io il vostro Cavani” Tanti nomi sul taccuino del Napoli, prevalentemente giovani per rinforzare la squadra a disposizione di Carlo Ancelotti. Il presidente Aurelio De Laurentiis non ha nessuna intenzione di svenarsi per acquistare top players come Cavani o Benzema, anzi, le sue dichiarazioni hanno fatto irrigidire ...