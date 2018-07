Napoli Antonio Tipolo è morto nel tentativo di salvare la nipotina

Antonio Tajani : “Silvio Berlusconi sarà candidato alle Europee a Napoli” : Il neo vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani, parla di rilancio del partito: "Siamo vivi e saremo competitivi", anche grazie alla ridiscesa in campo di Silvio Berlusconi che dovrebbe essere candidato a Napoli alle prossime elezioni Europee. Secondo Tajani, per lo sviluppo del Sud gli altri partiti mancano di idee concrete, mentre Fi lancia "un fondo europeo per il Sud" di 20 miliardi.Continua a leggere