: Muscat prosciolto per 'Panama Papers' - TelevideoRai101 : Muscat prosciolto per 'Panama Papers' -

Il premier maltese, Joseph, è statodalle accuse di corruzione nello scandalo '. Ad annunciarlo è stato lui stesso:"Giustizia è stata fatta", ha detto. Nessuna prova che colleghi la società citata del dossier a,alla moglie o ai loro collaboratori(tutti prosciolti)e che fossero coinvolti in riciclaggio di denaro sporco o transazioni legate a conti in Azerbaigian.L'inchiesta partì più di un anno fa dopo articoli della reporter Daphne Caruana Galizia, uccisa in un attentato senza colpevoli.