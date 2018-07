Mountain bike | Campionati Italiani 2018 | Gerhard Kerschbaumer mantiene il tricolore sulle

Mountain bike – Campionato Italiano : Chiara Teocchi conquista il podio - medaglia di bronzo per la campionessa Under 23 italiana : Nella gara maschile élite quinto e sesto posto per Colledani e Fontana, mentre tra le donne ottimo podio di Chiara Teocchi Chiara Teocchi (Team Bianchi Countervail) ha conquistato la medaglia di bronzo nella gara Elite femminile del Campionato Italiano XCO disputata a Pila (Valle d’Aosta), sabato 21 luglio. La campionessa italiana Under 23 uscente ha chiuso a 2’40” dalla vincitrice Eva Lechner e a 1’29” dalla ...

Mountain bike - Campionati Italiani 2018 : a Pila si lotta per la maglia tricolore. Gerhard Kerschbaumer pronto a ripetersi : Questo fine settimana si svolgeranno a Pila (Valle d’Aosta) i Campionati Italiani di Mountain bike per le specialità del cross country e della downhill. I migliori biker del Bel Paese si sfideranno per conquistare l’ambita maglia tricolore su un percorso impegnativo e tecnico, che premierà gli atleti più resistenti. Nel cross country tutti i riflettori saranno puntati su Gerhard Kerschbaumer, che dopo la storica vittoria in Coppa del Mondo a ...

Mountain bike - Chiara Teocchi fuori dalla top ten nella quinta prova di CdM disputata ad Andorra : nella gara Elite maschile 21° posto per Colledani, 28° per Tempier e 38° per Fontana Chiara Teocchi si è piazzata undicesima fra le Donne Under 23 nella quinta prova della Coppa del Mondo MTB UCI, disputata domenica 15 luglio a Vallnord (Andorra). Equipaggiata con Methanol CV, la 21enne bergamasca del Team Bianchi Countervail ha concluso a pochi secondi dalla Top 10, staccata di 6’05” dalla vincitrice Sina ...

Mountain bike - Coppa del Mondo Vallnord : Gerhard Kerschbaumer strepitoso! Vittoria dell’azzurro davanti al campione iridato Nino Schurter : Che impresa di Gerhard Kerschbaumer in Coppa del Mondo di Mountain bike a Vallnord (Andorra). Dopo il secondo posto in Val di Sole la scorsa settimana, il campione italiano ottiene il primo successo stagionale nel cross country, rifilando più di un minuto al campione iridato Nino Schurter (Svizzera). Dopo una partenza titubante, l’azzurro raggiunge il fuoriclasse elvetico al termine del primo giro. La coppia rimane appaiata in testa per la ...

Mountain bike - Europei 2018 : il calendario completo. Date - programma - orari e tv : Gli Europei di Mountain bike si svolgeranno a Glasgow (Gran Bretagna) martedì 7 agosto. L’evento farà parte dei nuovi European Championships, competizione multisportiva che assegnerà i titoli continentali di diversi sport. Si gareggerà solamente nella disciplina olimpica del Cross Country. La location dell’evento sarà il Cathkin Braes Mountain bike Trails, situato in un’area soprelevata della città. Il programma è condensato quindi un’unica ...

Mountain bike - Coppa del Mondo Val di Sole : Gerhard Kerchbaumer secondo nel cross-country - Quentin Derbier e Romana Labounkova campioni nel 4X : Si è svolta tra venerdì 6 e domenica 8 luglio la Coppa del Mondo di Mountain bike. Ad ospitare l’evento il territorio italiano della Val di Sole, in Trentino-Alto Adige. Per quanto riguarda la specialità four cross il francese Quentin Derbier e la ceca Romana Labounkova vincono il titolo iridato; nel downhill confermate le egemonie del transalpino Amaury Pierron e della britannica Tahnee Seagrave; infine nel cross-country giunge davanti a ...

Mountain bike - il Team Bianchi Countervail si prepara per la tappa di Coppa del Mondo in Val di Sole : Tempier, secondo un anno fa tra gli Elite, Colledani, vincitore nel 2017 tra gli U23, Fontana e Teocchi saranno in gara in Trentino, Venerdì 6 e Domenica 8 Luglio La tappa di Coppa del Mondo in Val di Sole non è un appuntamento come gli altri per Stephane Tempier e Nadir Colledani del Team Bianchi Countervail. E non potrebbe essere diversamente dopo le eccellenti prestazioni del 2017, quando il 32enne transalpino riuscì a contendere il ...

Mountain bike - Coppa del Mondo Val di Sole 2018 : in gara tutti i migliori atleti del panorama mondiale. L’Italia punta al podio nella four cross maschile : Le ruote grasse tornano in Italia per la Coppa del Mondo di Mountain bike 2018. Ad ospitare l’evento il territorio trentino della Val di Sole, più precisamente presso la località di Daolasa di Commezzadura. Nel weekend tra venerdì 6 e domenica 8 luglio si svolgeranno le competizioni delle discipline four cross, downhill e cross country. nella prima serata si disputa la prova valevole i Campionati del Mondo di four cross su un tracciato ...

Valle d’Aosta - luglio in montagna a Pila : trekking notturno - parco avventura - eventi e il grande spettacolo della Mountain bike : L’estate entra nel vivo e nelle vacanze, lunghe o brevi che siano, ciascuno desidera poter scegliere di fare qualcosa di interessante, divertente o rilassante nelle proprie giornate di ferie. A Pila, in Valle d’Aosta, la stagione estiva è un’ esplosione di natura colori e luce, nelle splendide Alpi a 1800m s.l.m. in vista delle vette più alte d’Europa, fino al Monte Bianco. Anche solo l’essere immersi in questo ambiente è fonte di piacere e ...

FCI Puglia : ciclismo giovanile e Mountain bike in archivio a Locorotondo e Bitonto - Bari - : ... Andria bike, , Antonio Mascia , GS Ciclistico Grottaglie, , Mattia Cioffi , Movicoast Sport e Turismo, , Daniel Vettoretto , Velo Club Montebelluna, , Gabriele Calce , Movicoast Sport e Turismo, e ...

Mountain bike - Coppa del Mondo Val di Sole 2018 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Dal 6 all’8 luglio la Mountain Bike ritorna in Val di Sole per tre giorni di gare con i migliori specialisti del Mondo che si sfideranno presso la località di Daolasa di Commezzadura. Si svolgeranno le gare delle discipline Downhill, Cross Country e Four Cross. Si comincia venerdì 6 con il campionato del Mondo di Four Cross maschile e femminile, il sabato si sfideranno i migliori interpreti mondiali di Downhill per la tappa di Coppa del ...

Incidente in bici alla corsa di Mountain bike : ferito : Corridore di mountain bike ferito durante la gran fondo di Tavarnelle di Cortona, la Scalata alla Contadina. E' un quarantenne dell'Isola del'Elba. Caduto a terra ha riportato trauma cranico e ...

Mountain bike : i risultati degli iscritti della regione Sicilia - divisi per provincia - alla HERO Suedtirol Dolomites di sabato 16 giugno : I risultati DEI BIKER della VOSTRA provincia alla BMW HERO SÜDTIROL Dolomites 2018 hashtag: #zerotoHERO, #HERO2018, #HEROsüdtirolDolomites sabato 16 giugno si è tenuta la nona edizione della BMW HERO ...