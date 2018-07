Motocross - GP Repubblica Ceca 2018 : gara-2. Ancora Jeffrey Herlings davanti a tutti! Antonio Cairoli chiude in seconda posizione : Jeffrey Herling ed Ancora Jeffrey Herlings. Sul tracciato “old style” di Locket (Repubblica Ceca) l’olandese della KTM fa Ancora doppietta e si aggiudica gara-2 del quattordicesimo round del Mondiale 2018 di MxGP. Un successo mai in discussione e frutto di una guida aggressiva e redditizia che lungo i “canali” cechi si è espressa al 100%, portando l’orange al trionfo. Una vittoria mai in discussione davanti ad ...

DIRETTA/ Motocross Gp Repubblica Ceca 2018 streaming video e tv : doppietta di Herlings in gara 2! (Loket) : DIRETTA Motocross Gp Repubblica Ceca 2018: info streaming video e tv di gara 1 e gara 2 attese oggi sulla pista di Loket, per il 14^ banco di prova del Mondiale Mxgp, oggi 22 luglio.(Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 17:52:00 GMT)

Motocross - GP Repubblica Ceca MX2 2018 : Jorge Prado vince e allunga su Pauls Jonass. Calvin Vlaanderen protagonista : Jorge Prado vince il GP della Repubblica Ceca di MX2. Lo spagnolo ha ottenuto un terzo e un primo posto, spartendosi la posta in palio con l’olandese Calvin Vlaanderen. Per Prado è un ottimo risultato, perché Pauls Jonass non è andato al di là di un quarto e un quinto piazzamento, perdendo così ulteriormente terreno nella classifica iridata, comandata da Prado con 11 punti di margine sul lettone. Gara 1 è stata praticamente dominata da ...

Motocross - GP Repubblica Ceca MX2 2018 : Jorge Prado vince e allunga su Pauls Jonass. Calvin Vlaanderen protagonista : Jorge Prado vince il GP della Repubblica Ceca di MX2. Lo spagnolo ha ottenuto un terzo e un primo posto, spartendosi la posta in palio con il sudafricano Calvin Vlaanderen. Per Prado è un ottimo risultato, perché Pauls Jonass non è andato al di là di un quarto e un quinto piazzamento, perdendo così ulteriormente terreno nella classifica iridata, comandata da Prado con 11 punti di margine sul lettone. Gara 1 è stata praticamente dominata da ...

Diretta/ Motocross Gp Repubblica Ceca 2018 streaming video e tv : sta per iniziare gara 2! (Loket - oggi) : Diretta Motocross Gp Repubblica Ceca 2018: info streaming video e tv di gara 1 e gara 2 attese oggi sulla pista di Loket, per il 14^ banco di prova del Mondiale Mxgp, oggi 22 luglio.(Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 16:48:00 GMT)

DIRETTA/ Motocross Gp Repubblica Ceca 2018 streaming video e tv : un occhio alla classifica (Loket - oggi) : DIRETTA Motocross Gp Repubblica Ceca 2018: info streaming video e tv di gara 1 e gara 2 attese oggi sulla pista di Loket, per il 14^ banco di prova del Mondiale Mxgp, oggi 22 luglio.(Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 15:47:00 GMT)

Motocross - GP Repubblica Ceca MXGP 2018 : assolo di Jeffrey Herlings. Niente da fare per Tony Cairoli - secondo : assolo totale di Jeffrey Herlings in gara 1 a Loket. L’olandese ha dominato il primo round del GP della Repubblica Ceca, chiudendo davanti a Tony Cairoli e a Tim Gajser. Un successo mai in discussione per il pilota della KTM, che in questo modo ha incrementato la leadership nel Mondiale a 608 punti, +27 sull’italiano, che nulla ha potuto contro lo strapotere del suo rivale. Eppure Cairoli era partito forte, prendendosi ...

LIVE Motocross - MXGP GP Repubblica Ceca 2018 in DIRETTA : Jeffrey Herlings supera Tony Cairoli e scappa via! Quinto Lupino : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del GP della Repubblica Ceca di MXGP. Sarà ancora una volta Jeffrey Herlings contro Antonio Cairoli. L’olandese è uscito rafforzato dalla doppia trasferta in Indonesia, in cui non solo è riuscito a limitare i danni dopo l’infortunio in allenamento che lo aveva costretto a saltare una gara, ma addirittura ad ampliare il suo margine sul rivale italiano. Tony continua ad inseguire, per ...

DIRETTA/ Motocross Gp Repubblica Ceca 2018 streaming video e tv : al via gara 1! (Loket - oggi) : DIRETTA Motocross Gp Repubblica Ceca 2018: info streaming video e tv di gara 1 e gara 2 attese oggi sulla pista di Loket, per il 14^ banco di prova del Mondiale Mxgp, oggi 22 luglio.(Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 13:56:00 GMT)

LIVE Motocross - MXGP GP Repubblica Ceca 2018 in DIRETTA : Tony Cairoli - serve l’invenzione contro Jeffrey Herlings : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del GP della Repubblica Ceca di MXGP. Sarà ancora una volta Jeffrey Herlings contro Antonio Cairoli. L’olandese è uscito rafforzato dalla doppia trasferta in Indonesia, in cui non solo è riuscito a limitare i danni dopo l’infortunio in allenamento che lo aveva costretto a saltare una gara, ma addirittura ad ampliare il suo margine sul rivale italiano. Tony continua ad inseguire, per ...

Motocross Gp Repubblica Ceca 2018/ Streaming video e diretta tv - orario e risultato live (Loket - oggi) : diretta Motocross Gp Repubblica Ceca 2018: info Streaming video e tv di gara 1 e gara 2 attese oggi sulla pista di Loket, per il 14^ banco di prova del Mondiale Mxgp, oggi 22 luglio.(Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 10:38:00 GMT)

Motocross - GP Repubblica Ceca 2018 : a che ora gareggia Tony Cairoli? Programma - orari e tv di domenica 22 luglio : Domani andrà in scena il quattordicesimo round del Mondiale 2018 di Motocross sullo storico tracciato di Locket (Repubblica Ceca). Antonio Cairoli riprende la sua sfida contro il compagno di marca Jeffrey Herlings, in testa alla classifica generale con 24 lunghezze di vantaggio sul pilota siciliano. Sul tracciato “old style” ceco Cairoli vorrà reagire allo strapotere dell’olandese, avendo recuperato definitivamente dalla ...

Motocross - GP Repubblica Ceca 2018 : Qualifying Race. Antonio Cairoli conquista il successo! Herlings è secondo : E’ un Tony Cairoli di lusso quello che si esibito sul tracciato “old style” di Locket (Repubblica Ceca), sede del 14° round del Mondiale 2018 di MxGP. Il pilota siciliano della KTM si è imposto alla grande nella Qualifying Race di oggi, mettendo in luce un’ottima condizione e fugando tutti i dubbi che vi erano stati nel corso degli ultimi due appuntamenti per via della sublussazione al pollice della mano sinistra. Il ...

Motocross - GP Repubblica Ceca 2018 : Antonio Cairoli ci riprova a Locket contro l’imprendibile Jeffrey Herlings : Il Mondiale 2018 di Motocross torna protagonista in questo weekend. Lo scenario è quello di Locket, in Repubblica Ceca, nel quale i centauri dello sterrato si sfideranno a suon di staccate ed accelerazioni improvvise per centrare il bersaglio grosso nel 14° appuntamento di quest’annata. Nella MXGP si è reduci dall’ennesima doppietta stagionale di Jeffrey Herlings, in sella alla KTM. L’olandese volante continua la sua marcia ...