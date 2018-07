Molinari nella storia! Trionfo al British Open

Golf – 147° Open Championship : leader Kevin Kisner - Molinari nella top 20 : Buon inizio al 147° Open Championship di Rory McIlroy, Jon Rahm e Justin Thomas, bassa classifica per Dustin Johnson Francesco Molinari ha tenuto bene sul difficile percorso del Carnoustie Golf Links (par 71), a Carnoustie in Scozia, e ha concluso al 18° posto con 70 (-1) colpi il giro iniziale del 147° Open Championship, terzo major stagionale. E’ al comando con 66 (-5) lo statunitense Kevin Kisner che precede di un colpo il connazionale ...

Francesco Molinari nella storia : trionfo azzurro nel PGA Tour dopo 71 anni : Vincere negli Stati Uniti non è cosa facile, ma al mondo attualmente sono in pochi a giocare come Chicco. Lasciare a otto colpi il secondo classificato è stata una prova di forza e di classe. ...

Golf - PGA Tour 2018 : Andrew Landry e J.J. Spaun in testa al Quicken Loans National - nella top ten c’è Francesco Molinari : Dominio USA al termine del primo giro del Quicken Loans National, torneo incluso nel circuito del PGA Tour 2018, in corso di svolgimento sul percorso par 70 del TPC Potomac at Avenel Farm, nel Maryland. Gli statunitensi Andrew Landry e J.J. Spaun guidano la classifica con un giro in 63 colpi (-7) tenendo a distanza di una sola lunghezza un’altra coppia a stelle e strisce, formata da Billy Horschel e Andrew Putnam. Il podio monopolizzato ...

Golf - European Tour 2018 : Matt Wallace trionfa nel BMW International Open - Thorbjoern Olesen superbo. Edoardo Molinari nella top 20 : Suona l’inno inglese in Germania, dove si è svolto il BMW International Open, torneo incluso nel circuito dell’European Tour 2018, che ha avuto luogo sul percorso par 72 del Golf Club Gut Laerchenhof di Pulheim. Matt Wallace ha trionfato al termine di un torneo estremamente equilibrato, chiudendo l’ultimo round in 65 colpi (-7) senza neppure una sbavatura e recuperando 8 posizioni fino ad issarsi in vetta con 10 colpi totali ...

Golf – BMW International Open : bene l’avvio degli azzurri - Edoardo Molinari e Gagli nella top 60 : Edoardo Molinari e Lorenzo Gagli sono al cinquantacinquesimo posto dopo il primo giro del BMW International Open Inizio soft per gli azzurri nel BMW International Open (European Tour), sul percorso del Golf Club Gut Laerchenhof (par 72), a Pulheim in Germania, dove Edoardo Molinari e Lorenzo Gagli sono 55.i con 74 (+2) colpi. Più attardati Andrea Pavan, 76° con 75 (+3), Nino Bertasio e Matteo Manassero, 125.i con 78 (+6), e Renato Paratore, 149° ...

Golf - US Open 2018 : una settimana che farà discutere a Shinnecock Hills. Francesco Molinari si salva nella moria di big : Lo US Open 2018 è andato in archivio con la vittoria di Brooks Koepka, che ha confermato il titolo dello scorso anno. È stato l’americano il migliore al termine di quattro giorni che hanno fatto e continueranno a far discutere, per la durezza del percorso, le sue difficoltà, le condizioni ambientali e per tutto quanto è accaduto sul campo della periferia di New York. Koepka sembrava tagliato fuori dopo un avvio in salita, ma è stato bravo ...

Dai - Molinari vinci oggi per entrare nella storia : Leggi l'articolo completo sull'edizione odierna di Tuttosport

Molinari è ancora perfetto : all'Open d'Italia può entrare nella storia : ... alla 6 del percorso di GardaGolf è stata una sorta di liberazione per tutti, un modo per allontanare la pressione e per lanciarsi verso un'altra giornata bellissima per il golf e lo sport italiano. ...