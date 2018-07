Milano | punta da un insetto finisce all' ospedale in codice rosso

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news : Piazza Affari punta ancora a quota 22.000 (13 luglio 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari chiude la settimana cercando di riportarsi a quota 22.000 punti. Pochi i dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 04:41:00 GMT)

Milano - dopo il poliziotto corrotto spunta un politico che ha frequentato l’ufficio della malavita : Comasina e Bruzzano, bande criminali e rapporti istituzionali. Non solo poliziotti corrotti. Ora dall’inchiesta, che ieri ha portato in carcere 23 persone, salta fuori anche il nome di un politico. Via Boito, Novate Milanese. Per capire bisogna ripartire da qui. Capannoni, non c’è altro, qualche campo di erbacce, posteggi di terra battuta dove i camionisti dell’est bevono birra e fanno grigliate. Zona industriale di strade che ...

L’innovazione protagonista a Citytech : appuntamento il 13 e 14 settembre alla Fabbrica del Vapore di Milano : Il 13 e il 14 settembre torna, alla Fabbrica del Vapore di Milano, Citytech, l’evento conference&exhibition organizzato da Clickutility on Earth, promosso dal Comune di Milano e dalla Commissione europea rappresentanza a Milano e patrocinato dal Ministero dell’Ambiente. Giunta ormai alla sua VIª edizione, la kermesse nazionale dedicata alla mobilità e all’urbanistica, riunisce Istituzioni, aziende e startup più all’avanguardia del mercato, ...

Milano come Sorrento - spuntano le piante di limoni in via della Spiga : Sembra di passeggiare sulla costiera amalfitana, a Sorrento precisamente, famosa per i suoi limoni. Invece siamo nel Quadrilatero della moda milanese, in una via della Spiga, invasa da decine di piante di limone. E' il colorato e soprattutto profumato effetto un'iniziativa...

Milano Pride 2018 - nel corteo spunta la bambola gonfiabile con la faccia di Salvini : spunta anche una bambola gonfiabile che raffigura Matteo Salvini, leader della Lega e ministro dell'Interno al corteo 2018 per il Milano Pride. Attaccato al petto un cartello con la scritta Forza Nuova per contestare la vicinanza dimostrata dalla Lega in alcune circostanze nei...

Milano - RAPINA VIA MONTENAPOLEONE : FUGA IN BICI/ Ultime notizie Audemars Piguet : ladro punta arma a dipendente : RAPINA via MONTENAPOLEONE, Ultime notizie: ladri in azione presso la gioielleria Audemars Piguet: il colpo poi la FUGA in BICIcletta per il centro storico di MILANO(Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 15:47:00 GMT)

Il metrò di Milano diventa contactless - sui tornelli è spuntato il pos : via alla sperimentazione : Tra le prime città in Europa e prima in Italia, ha dotato tutte le 113 stazioni di un passaggio dedicato. Si parte oggi, ma entro tre anni si punta ad avere l'80 per cento di transazioni digitali

Al-Khelaifi spunta a Milano. Beccato a cena : è in Italia per il mercato? : Viaggio misterioso in Italia, e più precisamente, a Milano del presidente del Psg Al-Khelaifi. Il presidente del Paris Saint Germain, in serata, è stato infatti avvistato in un ristorante del centro ...

La valanga azzurra ora punta su Milano : Milano - Una caduta continua, una frana che rischia di travolgere Milano nel 2021. Questo è l'incubo che agita i sonni dei Democratici lombardi, a maggior ragione dopo i risultati elettorali di domenica.Negli ultimi due anni il Pd ha perso quattro capoluoghi su cinque, fra quelli andati al voto. Non solo, ha dovuto dire addio ad almeno due piazze storicamente rosse, praticamente un pezzo di Toscana (o di Emilia) piazzato nella cintura ...

Milano Rally Show 2018 : gli appuntamenti con le tre incredibili prove ad Arese : Sabato 28 e Domenica 29 luglio presso la pista, l’area adiacente a il centro di Arese, per il secondo anno si può vivere l’emozione unica di assistere alle prove speciale del Milano Rally Show 2018 Milano si conferma città di grandi ed esclusivi appuntamenti sportivi: è, infatti, tutto pronto per la seconda edizione del Milano Rally Show. IL CENTRO, tra i partner ufficiali dell’iniziativa, ospiterà tre entusiasmanti prove speciali presso LA ...

Milano. Appuntamenti all’insegna dello Yoga : Il Municipio 6 di Milano, in collaborazione con l’associazione “Lasciati respirare”, organizza una serie di Appuntamenti all’insegna dello Yoga. Appuntamento