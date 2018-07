Milano | giovane di 17 anni investito da un' auto in centro | ricoverato in codice rosso | è

Milano - giovane si dà fuoco in strada : la Scientifica sul posto per i rilievi : Si è dato fuoco in strada questo pomeriggio, all'angolo fra viale Zara e via Laurana a Milano. Sul posto, assieme agli agenti della polizia locale, sono arrivati anche gli uomini della Scientifica per i rilievi. Il giovane egiziano è ricoverato in codice rosso al Niguarda - ...

Giovane africano trovato morto in uno studentato a Milano : LaPresse, Uno studente camerunense di 29 anni è stato trovato morto nella propria stanza in uno studentato nel pieno centro di Milano, in via Corridoni. Il corpo era in avanzato stato di ...

Milano : impedisce a ubriaco di comprare birra - giovane massacrato di botte : Milano, 22 giu. (AdnKronos) - Un 19enne di origine cinese è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Niguarda di Milano dopo essere stato massacrato di botte da un cittadino romeno arrestato per tentato omicidio. L'episodio è avvenuto ieri pomeriggio, intorno alle ore 17, in corso Garibaldi a R

J-Ax e Fedez - concerto a San Siro/ Video Milano - foto : il racconto e il ringraziamento del giovane rapper : concerto J-Ax e Fedez, San Siro: "Comunisti col rolex", successo strepitoso per i due rapper a Milano nell'ultima tappa del tour, ecco i Video dei fan(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 23:08:00 GMT)

Milano - giovane in moto si scontra con auto : muore poco dopo il ricovero : Un 27enne è morto poco dopo il ricovero in ospedale per le gravissime ferite riportate in un incidente stradale accaduto giovedì pomeriggio. Secondo la prima ricostruzione, la moto su cui viaggiava si ...

Milano - lite in strada dopo una serata a base di alcol e coca : ucciso un giovane di 21 anni : Milano, lite in strada dopo una serata a base di alcol e coca: ucciso un giovane di 21 anni Milano, lite in strada dopo una serata a base di alcol e coca: ucciso un giovane di 21 anni Continua a leggere L'articolo Milano, lite in strada dopo una serata a base di alcol e coca: ucciso un giovane di 21 anni proviene da NewsGo.

Milano - lite in strada dopo una serata a base di alcol e coca : ucciso un giovane di 21 anni : Un giovane, William Lorini , di 21 anni, è stato ucciso la scorsa notte, in base a una prima ricostruzione della polizia, da un amico, Marco Villa , di 27, per una lite scoppiata in strada a Milano, ...

