Milano | baby-gang aggredisce e deruba 2 fratelli in Darsena | denunciati

It’s the creativity - baby! 21 talenti di Milano accendono l’Apple Store di Piazza Liberty : Ventuno creativi per una domanda, Cosa farai domani Milano?. Ventuno progetti di giovani talenti locali – foto, video, illustrazioni e musica – che accompagnano il lancio del primo Store di Cupertino a Milano città, ventuno risposte che da oggi animano le lettere che campeggiano sulla copertura di Apple Piazza Liberty, prima dell’apertura del 26 luglio. Che non vuole essere un semplice negozio, ma uno statement. E ribadire senza mezzi toni ...

Milano - maltrattamenti nell’asilo “baby world Bicocca” : condannati ex titolare ed ex coordinatrice : È stato condannato a tre anni di carcere Enrico Piroddi, l’ex titolare dell’asilo milanese “Baby world Bicocca“, arrestato in flagranza di reato nel 2016 per maltrattamenti. La condanna è arrivata anche per l’ex coordinatrice della struttura, Milena Ceres: sette mesi di carcere che si aggiungono ai due anni e nove mesi che aveva già patteggiato nei mesi scorsi, nel processo con rito abbreviato. Assieme ai due, nel ...

Milano - nascono 4 baby-cicogne bianche all'oasi sulla tangenziale : Lieto evento all'oasi ambientale lungo la tangenziale tra Comazzo (Lodi) e Liscate (Milano), la "A58-TEEM": sono nate quattro baby-cicogne bianche. Secondo gli esperti sono nate dalle due coppie adulte notate a partire da gennaio nelle campagne circostanti l'abbazia bramantesca...

Violenze all’asilo nido Baby World Bicocca di Milano/ Il pm chiede 3 anni di carcere ai responsabili : Violenze all’asilo nido Baby World Bicocca di Milano: il pubblico ministero chiede 3 anni di carcere a due dei quattro responsabili delle Violenze nei confronti dei bambini piccolissimi(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 15:15:00 GMT)

Milano. BabyLife il primo asilo nido comunale in legno immerso nel verde : È stato inaugurato il nido d’infanzia BabyLife, l’asilo comunale di Milano immerso nel parco pubblico di CityLife che aprirà le

Milano - baby rapinatori in azione in centro : arrestati due ragazzi : Ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di due ragazzi, un 18enne e un 17enne, ritenuti responsabili di rapina. la polizia ha accertato che i due giovani lo scorso 4 novembre si sono ...

UOMO IN COMA DOPO OMBRELLATE/ Milano - presa baby gang : il capo 18enne e tre minorenni : Milano, presa baby gang di 15enni: botte, rapine ed estorsioni nei confronti dei loro coetanei. Sono stati fermati lunedì pomeriggio DOPO che i carabinieri gli hanno teso una trappola(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 14:59:00 GMT)