Milano | all' Idroscalo i ring dei campioni che volano sull' acqua

MOSTRA CLAUDIA CARDINALE - Alla Kasa dei Libri di Milano : Materiale che è stato reperito in tutto il mondo, dagli Stati Uniti al Giappone, e spesso in Italia non è mai stato esposto. Attraverso questa varietà di oggetti, si testimonia ampiamente un periodo ...

METEO Milano - ALLERTA TEMPORALI/ Ultime notizie - video maltempo : monitorati Seveso e Lambro : METEO MILANO: ALLERTA TEMPORALI. Ultime notizie e video maltempo: monitorati Seveso e Lambro. Bomba d'acqua a Pieve di Cadore: torrente esonda, fango e ghiaia in strada. (Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 23:11:00 GMT)

Allerta Meteo Milano : codice “arancione” dalle 18 per Seveso e Lambro : Allerta Meteo a Milano per il passaggio di una perturbazione che determinerà temporali e raffiche di vento: il centro Meteo regionale ha emesso un’Allerta codice giallo, che si alzerà di livello passando al codice arancione (fase di pre-allarme) a partire dalle 18 per rischio idraulico, ovvero le possibili criticità per Seveso e Lambro. L’Allerta rimarrà attiva per tutta la giornata di domani, fino alla mezzanotte. Il Comune ha già ...

Yonghong Li indagato per falso in bilancio dalla Procura di Milano : L'ex proprietario del Milan è indagato dalla Procura di Milano per l’ipotesi di reato di false comunicazioni sociali L'articolo Yonghong Li indagato per falso in bilancio dalla Procura di Milano è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Olimpiadi Milano 2026 - il Comune dice sì alla candidatura - : Dopo Torino anche il capoluogo lombardo approva la delibera con 36 voti a favore e 2 astenuti. Il sindaco Sala: "Governo e Coni decidano in fretta. Nessuna spesa graverà sul bilancio del Comune". ...

Olimpiadi Milano 2026 - il Comune dice sì alla candidatura : Olimpiadi Milano 2026, il Comune dice sì alla candidatura Dopo Torino anche il capoluogo lombardo approva la delibera con 36 voti a favore e 2 astenuti. Il sindaco Sala: "Governo e Coni decidano in fretta. Nessuna spesa graverà sul bilancio del Comune". Appendino ha detto "no" ai Giochi ...

Borsa : Wall Street non aiuta l'Europa - a Milano - -0 - 4% - bene Fca - giu' Buzzi : Il mercato sta inoltre assorbendo le parole incoraggianti sullo stato di salute dell'economia del governatore della Federal Reserve Jerome Powell, confermate da alcuni dati macroeconomici arrivati ...

Torino dice sì ai Giochi - ma niente alleanza con Milano : Il sì di Torino alla candidatura olimpica è arrivato. Un sì sofferto, frutto di almeno quattro faticose mediazioni: dentro il Movimento 5 Stelle, tra la maggioranza e la sindaca Appendino, tra sindaca e la sua maggioranza e i sindaci montani con i volontari del 2006, e infine con le minoranze, alcune delle quali l’hanno accolta mentre altre l’hanno...

Milano - tassista abusivo stuprò 20enne ubriaca/ Ultime notizie : emergenza legalità fuori dall’Old Fashion : Milano, tassista abusivo stuprò 20enne: arrestato. Ultime notizie: la ragazza ubriaca non si accorse di nulla e denunciò il tutto ai carabinieri soltanto la mattina seguente(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 18:05:00 GMT)

Milano - all'asta gli autografi dei grandi personaggi del Novecento : Dallla leggenda del ciclismo Gino Bartali all'attore Arnoldo Foà, dalla soprano Maria Caniglia al panzer di Inter e Germania Karl-Heinz Rummenigge: ci sono anche gli autografi di alcuni dei protagonisti del Novecento tra i 2330 lotti che verranno battuti il 20 luglio, a partire...

Apple store Milano apre il 26 luglio alle 5 del pomeriggio : ... dal 26 luglio, attraverso il programma "Today at Apple" , che consiste in una raccolta di programmi, gratuiti in tutti gli oltre 500 store Apple nel mondo, su temi che spaziano dalla foto e video ...

Ferento Teatro - venerdì 20 luglio 'La vie en rose' e 'Bolero' con il balletto di Milano : Per tutte le informazioni in merito agli spettacoli contattare il 335 474640. Per informazioni riguard anti la biglietteria contattare invece il 328 7750233. Info e aggiornamenti su www.TeatroFerento.

Milano - tassista abusivo stupra cliente di 20 anni : era salita all'uscita dalla discoteca : Un tassista abusivo egiziano di 61 anni è stato arrestato dai carabinieri per aver violentato una cliente di 20 anni dopo averla caricata davanti a un noto locale della movida di Milano. È avvenuto ...

Milano : esonda canale Villoresi - allagati box e cantine di tre edifici : Milano, 19 lug. (AdnKronos) - Un cumulo di rami e fogliame proveniente con tutta probabilità da un intervento di potatura ha intasato le griglie del canale Villoresi che la scorsa notte è esondato allagando i piani bassi di tre edifici nella zona di viale De Gasperi, a Rho, nell'hinterland milanese.