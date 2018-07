Milan | si allontana Uva

Assegnazione dell’Ema si allontana : per Milan o arriva il primo ‘no’ dalla Corte di Giustizia : Assegnazione dell’Ema si allontana : per Milano arriva il primo ‘no’ dalla Corte di Giustizia La Corte di Giustizia Ue ha respinto la richiesta di sospensiva del Comune di Milano . Ma si tratta solo di una parte ‘secondaria’ della causa principale intentata dal capoluogo lombardo, che ha chiesto ai giudici dell’Unione l’annullamento della decisione di trasferire […] L'articolo Assegnazione dell’Ema si allontana : per ...

la sede dell'Ema ad Amsterdam. Sulla fondatezza del ricorso prinicpale i giudici non si sono ancora espressi.

Milano - liceale con diabete allontanata dalla scuola per 12 giorni e niente gita : Milano, liceale con diabete allontanata dalla scuola per 12 giorni e niente gita "Nessun professore voleva prendersi la responsabilità di somministrarle il farmaco in caso di emergenza", ha spiegato la preside