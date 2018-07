Milan scatenato | Leonardo chiama Marotta per Higuain | la situazione

Volley - Giochi del Mediterraneo 2018 : l’Italia demolisce il Portogallo e vola ai quarti di finale. Milan scatenato : Seconda vittoria consecutiva per l’Italia nel torneo di Volley maschile ai Giochi del Mediterraneo 2018 , competizione multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. Dopo il 3-0 rifilato alla Grecia all’esordio, gli azzurri hanno travolto il malcapitato Portogallo con un netto 3-0 (25-21; 25-17; 25-8) in appena 83 minuti di gioco e si sono qualificati ai quarti di finale dove affronteranno la Croazia. Tutto ...

Calciomercato Milan - Mirabelli scatenato in questi giorni : incontro segreto con Morata : Il direttore sportivo del Milan ha incontrato negli scorsi giorni Alvaro Morata, chiedendogli la disponibilità a sposare il progetto rossonero In attesa della sentenza dell’Uefa che potrebbe escludere il Milan dalla prossima edizione di Europa League, Massimiliano Mirabelli non sta con le mani in mano e getta le basi per i prossimi colpi rossoneri. LaPresse/EFE Negli scorsi giorni, il direttore sportivo calabrese ha incontrato in gran ...