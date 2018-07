Milan | che lo show abbia inizio | Elliott pronto ad investire sul mercato | il budget ed i

Rivoluzione Milan - via anche Mirabelli : arriva Leonardo che può presentarsi con un grande colpo : Continua la Rivoluzione in casa Milan, i rossoneri iniziano un nuovo progetto ed inizialmente hanno deciso di silurare Fassone, adesso è stato il turno anche di Mirabelli, nella giornata di lunedì dovrebbe essere firmata la rescissione del contratto. Elliott sta programmando il futuro, il nuovo responsabile dell’area tecnica sarà Leonardo, previsto immediatamente un aumento di capitale di 50 milioni, in totale il Milan potrà ...

Milan - nuovi innesti nell'organigramma societario : anche Michele Uva pronto a dire sì ai rossoneri : L'attuale direttore generale della Federcalcio potrebbe entrare nei quadri dirigenziali del Milan con un ruolo ancora da definire Comincia piano piano a definirsi il nuovo organigramma societario del ...

Milano : Foroni a Sala - su moschee atteggiamento collaborazione : Milano, 27 lug. (AdnKronos) - "Voglio assicurare al sindaco Sala che, sulla questione delle moschee, Regione Lombardia terra' un atteggiamento di collaborazione istituzionale con l'amministrazione comunale, cosi' come facciamo con ogni altro interlocutore istituzionale". Lo ha affermato l'assessore

Amichevoli Milan 2018 : il calendario completo e come seguirle : La lista delle Amichevoli VENERDÌ 20 luglio Milan 2-0 NOVARA , Suso, Calabria, MERCOLEDÌ 26 luglio ore 5.05 da Pasadena: Milan-Manchester United in diretta su Sky Sport Uno MERCOLEDÌ 1 agosto ...

Scaroni eletto presidente del Milan - sarà anche ad 'ad interim' : Paolo Scaroni è stato eletto presidente dall'Assemblea dei soci. Inoltre ricoprirà anche la nomina di ad interim del Milan. Assieme a lui entrano nel consiglio d'amministrazione Frank Tuil, Giorgio ...

Milan - Yonghong Li attacca Elliott : “Ha orchestrato il mio default” : "Ho commesso un errore e l'ho scoperto solo strada facendo e a mio grande discapito", le parole dell'ormai ex patron. L'articolo Milan, Yonghong Li attacca Elliott: “Ha orchestrato il mio default” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Il Milan torna in Europa e il Tas bacchetta l'Uefa : Riabilitato il Milan, bacchettata l'Uefa. Il Tas di Losanna ha ribaltato la sentenza del 19 giugno firmata dalla Camera giudicante dell'Uefa e riammesso il club rossonero alla prossima edizione dell'...

VIDEO/ Milan-Novara (2-0) : highlights e gol della partita amichevole : VIDEO Milan Novara (2-0): highlights e gol della partita amichevole. I rossoneri tornano in campo dopo la sentenza del Tas di Losanna che li riammette all'Europa League.(Pubblicato il Sat, 21 Jul 2018 03:03:00 GMT)

YONGHONG LI INDAGATO : “ELLIOTT? DEFAULT ORCHESTRATO”/ Milan - ex proprietario : “Mi fidavo del fondo - ma...” : Milan, YONGHONG Li INDAGATO per falso in bilancio: ultime notizie, l'ex presidente del club rossonero nel mirino della Procura di Milano, ecco l'ipotesi di reato(Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 23:24:00 GMT)

Milan - torna a parlare Yonghong Li! Attacco durissimo a Elliott : “credevo di potermi fidare! Con sincerità vi dico che…” : Dopo giorni di silenzio assoluto, Yonghong Li torna a parlare del Milan tramite una lettera nella quale attacca il fondo Elliott Il Cda previsto nella giornata di domani sancirà la fine dell’era cinese in casa Milan: Mr Li verrà ufficialmente sollevato dall’incarico di presidente del club rossonero. Dopo diversi giorni di silenzio, successivi al mancato rifinanziamento del debito con il fondo Elliott, Yonghong Li è tornato a ...

Milan - Li indagato a Milano per falso in bilancio. L'attacco a Elliott : 'Ha orchestrato il mio default' : La procura di Milano ha iscritto nel registro degli indagati per falso in bilancio Yonghong Li nell'ambito dell'inchiesta coordinata dal procuratore aggiunto Fabio De Pasquale e dal pm Paolo Storari ...