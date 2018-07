Milan | Bonucci verso l’addio | il PSG mette sul piatto 35 milioni

Milan. Gattuso confermato - via Bonucci - arriva Benzema : Rino Gattuso rimane ancorato alla panchina del Milan. E’ andata peggio a Fassone e Mirabelli. Il tecnico calabrese ha incontrato

BONUCCI AL PSG/ Ultime notizie - addio Milan? Solo un Boateng può evitare la cessione... : Leonardo BONUCCI al Psg: il difensore ad un passo dalla cessione al club francese, al Milan dovrebbero andare 35 milioni di euro. Entro lunedì l'offerta ufficiale.(Pubblicato il Sat, 21 Jul 2018 22:50:00 GMT)

Mercato : Milan-Bonucci si decide - Arias verso Napoli : Sull'altra sponda meneghina invece l'Inter non molla VRSALJKO , ma l'Atletico non recede dalla richiesta di 25 mln, e, secondo Sport Mediaset, sarebbe pronta a fare un'offerta al Bayern Monaco per ...

Milan - il futuro di Bonucci nelle prossime 48 ore. L'Inter valuta Vidal : Sull'altra sponda meneghina invece L'Inter non molla Vrsaljko , ma l'Atletico non recede dalla richiesta di 25 mln, e, secondo Sport Mediaset, sarebbe pronta a fare un'offerta al Bayern Monaco per ...

Calciomercato Milan : Bonucci sta per dire addio - : Il tecnico dopo la vittoria in amichevole contro il Novara , 2-0 per la cronaca, ha dichiarato: " Bonucci? E' un grande, ma le scelte dei giocatori vanno rispettate ". Secondo i ben informati il ...

Milan - Gattuso 'saluta' Bonucci : 'Scelte da rispettare. CR7 alla Juve? Non lottiamo per lo scudetto' E Li attacca Elliot : 'Ha orchestrato il ... : Hanno il sapore dell'addio le parole di Gennaro Gattuso su Leonardo Bonucci: 'Io tratterrei il capitano a tutti i costi, è un grande professionista e un giocatore incredibile. Ma in alcuni momenti le ...

Milan - Gattuso 'saluta' Bonucci : 'Scelte da rispettare. CR7 all Juve? Noi non lottiamo per lo scudetto' : Hanno il sapore dell'addio le parole di Gennaro Gattuso su Leonardo Bonucci: 'Io tratterrei il capitano a tutti i costi, è un grande professionista e un giocatore incredibile. Ma in alcuni momenti le ...

Milan - Gattuso 'saluta' Bonucci : 'Scelte da rispettare. CR7 alla Juve? Noi non lottiamo per lo scudetto' : Hanno il sapore dell'addio le parole di Gennaro Gattuso su Leonardo Bonucci: 'Io tratterrei il capitano a tutti i costi, è un grande professionista e un giocatore incredibile. Ma in alcuni momenti le ...

Milan - dopo l’Europa League Gattuso fa il punto sul mercato : “Morata? Mi piace. Bonucci? Nessun rancore ma…” : dopo la vittoria in amichevole sul Novara, Gennaro Gattuso ha parlato del suo futuro, delle questioni Bonucci e Morata sul mercato e della nuova sentenza del Tas che ha riammesso il Milan in Europa League Giornata davvero positiva per il Milan. Prima la decisione del Tas che ha ribaltato la sentenza UEFA legata all’esclusione dall’Europa League, poi la vittoria in amichevole per 2-0 sul Novara. Al termine della partita, ...

Milan-Novara 2-0 - buona la prima : gol di Suso e Calabria. Gattuso : "Bonucci? Le scelte vanno rispettate" : La carica del Tas, più l'energia del Ringhio. E' un Milan molto concentrato quello che va in campo a Milanello nella prima amichevole ufficiale della stagione, e non potrebbe essere altrimenti, visto ...

Bonucci via dal Milan? / Ultime notizie : "So io quello che devo fare" : Bonucci via dal Milan? Ultime notizie: pungolato da un tifoso il difensore rossonero ex Juventus risponde che deciderà lui cosa fare in futuro nonostante la riammissione in Europa League.(Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 20:49:00 GMT)

Milan-Bonucci - aria d'addio : 'Restare qui? So io quello che devo fare' : ROMA - La riammissione in Europa League da parte del Tas sembrava aver fatto rientrare anche l'allarme Bonucci in casa Milan , ma le parole pronunciate da Gattuso al termine dell'amichevole vinta 2-0 ...

Milan - Gattuso : 'Terrei Bonucci - ma rispetto le sue scelte. Sentenza Tas? Siamo soddisfatti' : Sicuramente per il sistema del calcio italiano è un arrivo straordinario e spero che ne arrivino ancora tanti, perchè penso che il nostro mondo può solo che migliorare", ha concluso. Serie A 2018-...

Milan - Gattuso : 'Abbiamo meritato l'Europa. Bonucci? Grande uomo - rispetto le sue scelte' : Sicuramente per il sistema del calcio italiano è un arrivo straordinario e spero che ne arrivino ancora tanti, perchè penso che il nostro mondo può solo che migliorare", ha concluso. Serie A 2018-...