Milan a stelle e strisce nel nome di Elliott Tempesta perfetta per la ricostruzione

A Milan o Giochi "fatti" I 5 stelle a Torino rischiano l'autogol : Non può dire che è fatta - "questo lo vedremo alla fine" - ma l"assessore allo Sport del Comune Roberta Guaineri esce dall""esame" davanti alla commissione incaricata dal Coni di giudicare i dossier delle città candidate a ospitare le Olimpiadi invernali del 2026 con una sensazione di cauto ottimismo. "Credo che Milano sia la migliore - dice -. La nostra candidatura è molto solida, abbiamo dimostrato rispondendo a tutte le domande poste al ...

HOME SWEET HOME - il salotto sotto le stelle più esclusivo di Milan o - Milan o Post : Nelle vesti di padrone casa, Andreas Mercante, noto stylist, image consultant, PR per brand e vip, che ogni mercoledì invita nell'esclusiva lounge della Terrazza Aria amici del bel mondo milanese e ...

Borsa di Milano - crollo in attesa del nuovo premier. Spread alle stelle : Gli investitori sono in attesa dei passi del Quirinale sul nuovo premier, dopo che Lega e Cinque stelle hanno indicato Giuseppe Conte. Piazza Affari continua a scendere e, dopo aver aperto in calo ...