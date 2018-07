Migranti | tra i Passeur des Humanité I francesi che lottano per l’apertura delle

Migranti - viaggio sul confine tra Francia e Italia dove “l’Europa non esiste” e “il regolamento di Dublino è ignorato” : Giuristi, attivisti e solidali francesi si sono dati appuntamento in questi giorni in Val Roja, nelle alpi marittime francesi, per la prima edizione del Festival dei ‘Passeurs des Humanité’ (link all’altro pezzo?), trafficanti di umanità. Tra loro Mirelle Damiano, Zia Oloumi, importanti avvocati del foro di Parigi e di Nizza, lo storico eurodeputato dei verdi francesi José Bové, docenti universitari come Pinar Selek e osservatori dei diritti ...

Aitini : "Migranti arruolati per far bella Bologna. Alla sinistra benpensante dico che non è schiavismo" : "A settembre vogliamo venti migranti per ogni quartiere impegnati in attività di volontariato: dAlla pulizia dei muri a quella dei parchi. È un progetto che porto avanti assieme all'assessore al ...

Migranti - Open Arms : "Denunciamo Italia e Libia per omicidio colposo"/ Meloni - "loro fanno tratta esseri umani" : Migranti, accuse contro la Guardia Costiera della Libia: causa naufragi volutamente, ecco perché. Intanto la nave Open Arms è approdata nel porto di Palma di Maiorca in Spagna.(Pubblicato il Sat, 21 Jul 2018 21:50:00 GMT)

Migranti : Meloni - governo denunci Oper Arms per tratta e causata strage : Roma, 21 lug. (AdnKronos) – “Open Arms, una delle tante Ong che agevola gli scafisti nel mediterraneo, ha denunciato la Libia e l’Italia per omicidio colposo. Ora il governo italiano dimostri che la musica è cambiata, denunci subito la Open Arms per tutti i gravissimi reati di cui è responsabile: dalla tratta di esseri umani a causata strage. Se anche lucrare sui disperati grazie ai finanziamenti di Soros non sarà considerato ...

Australia migliaia di persone dicono 'basta' alla linea durissima contro i Migranti : La politica scelta da Canberra ha sicuramente avuto effetto deterrente, facendo calare il movimento dei viaggi della speranza verso l'Australia, il che però non ha impedito al campo di Manus di ...

Migranti - Open Arms è in Spagna : ha attraccato a Palma di Maiorca : La Open Arms, la nave della Ong Proactiva, è arrivata questa mattina nel porto di Palma di Maiorca, con a bordo la donna di origine camerunese salvata il 17 luglio scorso nel Mediterraneo, ad ottanta ...

Francia - ragazza italiana condannata a 6 mesi di carcere per aver aiutato 8 Migranti ad attraversare il confine : Francesca Peirotti è originaria di una frazione di Cuneo, Madonna dell'Olmo, ha una laurea e un master in economia.

Migranti : continua ricerca 4 dispersi tra Turchia e Grecia : ANSAmed, - ISTANBUL, 20 LUG - Proseguono le ricerche da parte delle autorità greche delle 4 persone disperse da ieri - una donna di 36 anni e i suoi tre figli di 6, 4 e 1 anno - dopo il naufragio del ...

Migranti - Italia stretta nella morsa tra nord e sud : gelo di Salvini sul no di Al Serraj ai campi Ue in Libia : "Siamo assolutamente contrari all'idea che l'Europa ci chieda ufficialmente di collocare (in Libia, ndr) immigrati illegali che l'Ue non vuole accogliere". Il premier libico Fayez al-Sarraj gela l'Ue. Ma soprattutto gela l'Italia e nello specifico Matteo Salvini. Solo la settimana scorsa, al vertice Ue dei ministri dell'Interno a Innsbruck, il leader leghista immaginava di definire la Libia 'porto sicuro', dall'oggi al domani, per rispedire ...

Australia - il governo è accusato di separare famiglie di Migranti : governo Australiano accusato dall'Onu di separare le famiglie di migranti . L'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, Unhcr, ha dichiarato che i provvedimenti di Canberra in ambito ...

Nave Diciotti - Davigo : “Salvini e le manette ai Migranti? Un ministro non può dare ordini alla magistratura” : “Salvini e il suo tweet in cui invoca le manette per ‘i violenti’ della Nave Diciotti? L’ho già detto in una intervista al Fatto Quotidiano: escludo che un ministro possa dare ordini alla magistratura. Non è previsto dalla nostra Costituzione“. Sono le parole pronunciate a In Onda (La7) dal magistrato Piercamillo Davigo, che si sofferma sul ddl leghista relativo alla legittima difesa: “Il testo della legge ...

Migranti : sbarcati a Trapani 57 soccorsi ieri. Libici smentiscono Open Arms : Erano stati raccolti in mare da due motovedette della guardia costiera italiana e della guardia di finanza. 'Abbiamo lasciato in mare solo i due corpi di una donna e un bambino senza vita' dichiara la ...

Migranti - sbarcati a Trapani in 66 : 10.12 Sono sbarcati nella notte al porto di Trapani i 66 tunisini soccorsi poche ore prima davanti alle coste dell'isola di Pantelleria. I Migranti,che erano in difficoltà,sono stati trasbordati su due motovedette, della Guardia costiera e della Guardia di Finanza, e dirette al porto di Trapani. L'arrivo in nottata.