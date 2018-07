Migranti | quasi mille persone soccorse in Spagna nel weekend

Soccorsi in Niger quasi 600 Migranti “respinti” dall’Algeria : Soccorsi in Niger quasi 600 migranti “respinti” dall’Algeria Soccorsi in Niger quasi 600 migranti “respinti” dall’Algeria Continua a leggere L'articolo Soccorsi in Niger quasi 600 migranti “respinti” dall’Algeria proviene da NewsGo.

Migranti - Salvini : 'Boom di naufragi - quasi a dire che è colpa mia' : "C'è un colpo di coda degli scafisti con questi naufragi improvvisi negli ultimi giorni, quasi a voler dire 'è colpa di Salvini, riaprite i porti, fate lavorare le ong così gli scafisti continuano a a ...

Migranti - Oim : quasi 1000 morti nel Mediterraneo da inizio 2018 - : 653 sono deceduti sulla rotta del Mediterraneo centrale tra l'Africa del nord e l'Italia. Il dato sulle vittime è pari a meno della metà dei morti segnalati nello stesso periodo del 2017. Eletto il ...

Sondaggi - italiani divisi sul respingimento dei Migranti : quasi 1 su 2 è d’accordo. Ma è in aumento chi li considera una risorsa : Italia spaccata in due sul respingimento dei barconi. Rispetto a febbraio 2017, quando a essere contrario era il 65 per cento degli italiani, ora quasi 1 su 2 si dice favorevole a impedire ai migranti di lasciare le coste nordafricane per tentare la traversata del Mediterraneo. Lo rivela un Sondaggio dell’istituto di ricerca Ixè realizzato per UeCoop. Ma a essere in discussione non è l’immigrazione tout court: il 56 per cento degli ...

Epatite e Hiv tra i Migranti / Visitate quasi tremila persone : ecco qual è l'obiettivo : Epatite e Hiv tra i migranti, Visitate quasi tremila persone. ecco qual è l'obiettivo e quali sono i rischi con il commento di Prestileo dell'Arnas Civico, Policlinico e Asp 6.(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 13:24:00 GMT)

Migranti - tutti contro Trump - o quasi : l'ambiguo rimprovero di Melania : Importanti figure del partito repubblicano si sono unite ai democratici nel chiedere all'amministrazione statunitense di porre fine alla politica della 'tolleranza zero', che sta dividendo i bambini ...

Migranti - quasi il 90% dei tedeschi vuole più espulsioni : ... secondo un sondaggio pubblicato oggi, in piena fronda governativa della destra conservatrice contro Angela Merkel sulla politica migratoria. Secondo alcuni media tedeschi, il presidente della camera ...

Migranti - in quattro anni 816 naufragi. E quasi 6mila morti : Foto LaPresse – Donato Fasano Alla fine l’Acquarius accolta dalla Spagna. La nave dell’ong Sos Méditerranée con a bordo 629 Migranti ha fatto rotta verso le acque iberiche. Questo l’epilogo dopo che nella giornata di domenica 10 giugno, il ministro dell’Interno Matteo Salvini aveva deciso di chiudere i porti alle navi delle organizzazioni non governative. Ong che, così come le marine militari, pattugliano il ...

Migranti - nel Mediterraneo anche una nave italiana con quasi 1000 persone. Tensione sulla Aquarius : La destinazione per la nave di Sos Mediterranée con i 629 a bordo sembra Valencia, ma: i profughi hanno paura di essere rispediti in Libia, uno ha tentato di...

Migranti - Salvini si muove su due fronti : ma aumentare i rimpatri è (quasi) impossibile : Più di 40 morti: una strage, l'ennesima. Si continua a morire nel Mediterraneo. Migranti, morti e naufragi nel Mediterraneo E si aggrava di ora in ora il bilancio dell'...

Migranti - quasi 1500 arrivi in 48 ore. E su una nave nasce 'Miracle' : L'imbarcazione di soccorso 'Aquarias' sulla quale era a bordo è arrivata stamattina a Catania con 69 immigrati. Al porto di Augusta sbarcate 720 persone, tra cui una salma. Domani a Palermo attesi in ...