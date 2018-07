Migranti : Papa - dolore per tragedie mare : ANSA, - CITTA' DEL VATICANO, 22 LUG - "Sono giunte in queste ultime settimane" notizie di "naufragi di barconi carichi di Migranti nelle acque del Mediterraneo, esprimo il mio dolore più forte". Lo ha ...

[L'analisi] Papa Francesco ringrazia le Ong : "Siete buoni samaritani - salvate vite". E attacca i politici ipocriti sui Migranti : E' a questo mondo che guardano i giovani". Il Salmista ci ha indicato l'atteggiamento giusto da assumere in coscienza davanti a Dio: «Ho scelto la via della fedeltà, mi sono proposto i tuoi giudizi», ...

Migranti - il Papa : 'Solidarietà con equa divisione di responsabilità' : Francesco: 'Politica giusta è quella che si pone al servizio della persona, di tutte le persone interessate'

Migranti - per il Papa l'unica risposta sensata è la solidarietà : ... il rispetto dei diritti e della dignità di tutti; che sa guardare al bene del proprio Paese tenendo conto di quello degli altri Paesi, in un mondo sempre più interconnesso'.

Papa Francesco sui Migranti "silenzi complici/ La dura accusa di Bergoglio contro chi "costruisce muri" : Papa Francesco sui migranti "silenzi complici. Migliaia i morti, un grazie a chi si ferma a soccorrerli”. Sua Santità è tornato a parlare del tema immigrazione(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 15:44:00 GMT)

Papa a messa per Migranti : “Silenzi complici su ingiustizie”. Ai volontari ong : “Grazie a chi salva vite senza chiedere niente” : “Dio ha bisogno delle nostre mani per soccorrere”. In occasione del quinto anniversario della sua visita a Lampedusa, Papa Francesco ha celebrato una messa per i migranti. Nella Basilica di San Pietro a Roma erano presenti 200 persone, fra i quali stranieri da poco arrivati in Italia, volontari delle ong (tra cui quelli della spagnola Open Arms) e soccorritori. Nell’omelia il Pontefice ha ricordato l’appello ...

Migranti - Papa contro l'indifferenza : "Dio vuole mani per soccorrerli" : Una politica giusta c'è, ed è quella che si pone al servizio della persona, che prevede soluzioni adatte a garantire la sicurezza, il rispetto dei diritti e della dignità di tutti, "che sa guardare ...

Migranti - Papa : "Migliaia di morti e troppi silenzi" : Città del Vaticano, 6 lug., AdnKronos, - Papa Francesco dà voce a tutto il suo dolore per la condizione dei Migranti. Riprendendo il monito del profeta Amos, "Voi che calpestate il povero e sterminate ...

Migranti - Papa Francesco : “Unica risposta è solidarietà - ipocrita chi non vuole sporcarsi mani” : Papa Francesco lancia un nuovo messaggio in difesa dei Migranti: "Di fronte alle sfide migratorie di oggi l'unica risposta sensata è quella della solidarietà e della misericordia". Il Papa denuncia "l'ipocrisia sterile di chi non vuole sporcarsi le mani" e "i molti silenzi" di fronte alle migliaia di morti in mare.Continua a leggere

Migranti - il Papa ringrazia ong e soccorritori : 'Solidarietà unica via' : E' a questo mondo che guardano i giovani'. Il Vaticano segue con attenzione, dice il Papa in basilica, il lavoro della comunità internazionale per rispondere alle sfide poste dalle migrazioni ...