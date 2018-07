Migranti | media Maiorca | Josefa denuncerà Italia e Libia

Migranti - la mediazione del ministro Moavero dietro il primo successo diplomatico : ROMA Adesso non è più Salvini contro tutti, adesso è il governo che chiama in causa l'Europa, chiede un'assunzione di responsabilità unitaria immediata del dramma delle migrazioni e ottiene un primo, ...

Migranti - sicurezza - vitalizi e dl Dignità : la sfida mediatica dei vicepremier : La vicenda della Diciotti è l'ultimo episodio in ordine di tempo di un duello mediatico che contrappone dalla nascita del governo i due vicepremier. Piccoli sgarbi e gesti di cortesia politica si sono succeduti. Il terreno naturalmente e' quello di azioni ministeriale, dai Migranti alla sicurezza, dal decreto Dignità al caso Inps ai vitalizi -

Migranti - “c'è l'accordo Ue”|Cosa prevede Salvini : «Ottenuto il 70% delle richieste» Macron alza la voce ma poi media|Video : Nel documento finale approvato dall'Ue è «passato un nuovo approccio per quanto riguarda i salvataggi in mare: d'ora in poi si prevedono azioni basate sulla condivisione e quindi coordinate tra gli stati membri». Macron: «Soluzione europea»

Vertice Migranti - Macron perde la calma con Conte : «Non funziona così». Ma nella notte diventa il mediatore : ... il premier socialista svedese ha raffreddato l'atmosfera richiamando i suoi precedenti professionali: «Ho fatto il saldatore industriale per tanti anni prima di entrare in politica e posso dire che ...

Migranti - Conte mette il veto al vertice Ue. E obbliga Macron a mediare : Giuseppe Conte punta i piedi e blocca il documento conclusivo del vertice europeo. Tanto che, alla consueta conferenza stampa che i presidenti del Consiglio Ue, Donald Tusk, e della Commissione, Jean-Cleaude Juncker, tengono alla fine della prima sessione dei lavori, non si presenta nessuno. "La minaccia di porre il veto - fanno trapelare fonti italiane - non è un bluff". Una presa di posizione forte che, pur mandando su tutte le furie Emmanuel ...

Vertice Ue - Conte minaccia il veto senza accordo sui Migranti. Ma prende corpo la mediazione : Il premier Giuseppe Conte ha bloccato l'adozione delle conclusioni della prima parte del Vertice europeo, spiegando che l'Italia intende dare un voto sull'intero documento, compresa la parte dei migranti in discussione stasera. Si lavora però ad una mediazione sull’asse Francia-Olanda-Spagna-Malta-Italia (la creazione di piattaforme di sbarco sotto le insegne Ue) che potrebbe evitare il veto di Roma. In campo anche l’Onu...

“Fuori i Migranti dai confini. Arresti e rimpatri immediati”. Sul tavolo Ue il piano di Vienna : Pieno controllo delle frontiere esterne. Rafforzamento dei poteri di Frontex. Arresto dei migranti ai confini fino al termine delle procedure di registrazione. Sviluppo di un sistema di asilo per vagliare le domande soltanto fuori dal territorio Ue. Protezione dei rifugiati lontano dall’Europa, nelle regioni vicine alle aree di crisi. Apertura dei ...

