Migranti | Maì ha 18 anni e dobbiamo aiutare la sua voglia di riscatto

Migranti - Di Maio : “Non mi faccio fare la morale da altri Paesi e da altri partiti. Dobbiamo riguadagnare rispetto” : Il vicepresidente del Consiglio e ministro dello Sviluppo Economico e del Lavoro, Luigi Di Maio, durante il comizio a Pozzallo è tornato sul tema dei Migranti rivendicando la linea intrapresa dal governo: “Ci siamo fatti sentire in Europa, Dobbiamo riguadagnarci il rispetto, perché il governo passato è rimasto solo a gestire questa situazione in cambio di qualche mancetta elettorale” L'articolo Migranti, Di Maio: “Non mi ...

Migranti - OPEN ARMS : “DENUNCIAMO ITALIA E LIBIA”/ Guardia costiera : “Mai coinvolti in soccorso gommone” : MIGRANTI, accuse contro la Guardia costiera della Libia: causa naufragi volutamente, ecco perché. Intanto la nave OPEN ARMS è approdata nel porto di Palma di Maiorca in Spagna.(Pubblicato il Sat, 21 Jul 2018 23:46:00 GMT)

Bufala su Saviano : “Preferisco i Migranti ai terremotati italiani”/ Video - la fake news é virale : mai detto : Bufala su Saviano: “Preferisco i migranti ai terremotati italiani”. Video, la fake news fa il giro del web e viene condivisa svariate volte sui social network, ma è un falso(Pubblicato il Sat, 21 Jul 2018 15:05:00 GMT)

Migranti - Open Arms è in Spagna : ha attraccato a Palma di Maiorca : La Open Arms, la nave della Ong Proactiva, è arrivata questa mattina nel porto di Palma di Maiorca, con a bordo la donna di origine camerunese salvata il 17 luglio scorso nel Mediterraneo, ad ottanta ...

Migranti - nave Open Arms arrivata a Palma di Maiorca - : L'imbarcazione della ong con a bordo Josephina, la donna salvata da un naufragio e recuperata insieme ai cadaveri di un'altra donna e del suo bambino, è entrata nel porto spagnolo insieme alla "Astral"...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 19 luglio : Il premier si racconta e risponde su tutto : la nuova mossa con l’Ue sui Migranti - i rapporti con Di Maio - Grillo (“MI disse : ‘tu sei quello normale’”) e Salvini - la legittima difesa e il condono : L’intervista “Per gestire sbarchi e migranti serve un comitato di crisi Ue” Parla il premier – Per la prima volta il presidente del Consiglio si racconta: “Ho sempre votato centrosinistra, il mio modello è Aldo Moro” di Marco Travaglio Nomine Rai lottizzata come sempre, un ex Mediaset in Vigilanza Patto maggioranza-opposizioni: c’è un posto in Cda per tutti Al Copasir Guerini (Pd), il giornalista del Biscione sorveglia Viale ...

Renzi : "Salvini parla di Migranti per non parlare del Decreto disocuppazione di Di Maio" : Matteo contro Matteo, Renzi contro Salvini: in un lungo post su Facebook rilanciato anche su Twitter l’ex presidente del Consiglio va all’attacco del Ministro dell’Interno che, a suo dire, parla sempre di migranti per non parlare di economia, per nascondere e non affrontare i veri problemi e le questioni importanti per il Paese. Ad esempio il Decreto dignità, fortemente voluto dal ministro Di Maio e ribattezzato da Renzi "Decreto ...

Berlusconi : «Migranti - mai perdere di vista i principi di umanità» : «La linea della fermezza in materia di immigrazione va bene, ma non bisogna «mai perdere di vista i principi di umanità che sono nella nostra cultura»: lo dice l'ex premier Silvio Berlusconi, ...

Migranti - Di Maio : bene Conte - non si può arretrare : Roma, 14 lug., askanews, - "Sicuramente posizione ferma e decisa da parte dell'Italia" perché "non si può arretrare. Sono Contento che Giuseppe Conte oggi abbia avviato la volontà di dare seguito alle ...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : Migranti - caso Diciotti e nuovo barcone. Di Maio contro Ceta (14 luglio) : Ultime notizie di oggi, 14 luglio. ultim'ora: continua emergenza migranti, Di Maio contro il Ceta. Quattro indagati per la tragedia di Sperlonga. Juventus, annunciata conferenza Ronaldo(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 05:20:00 GMT)

Migranti - Di Maio : l'immigrazione in Italia è fuori controllo : Roma, 13 lug., askanews, - 'Il tema vero è che l'immigrazione è un fenomeno fuori controllo sul territorio nazionale' e sul fronte delle partenze dall'Africa 'la prima che deve intervenire sempre, e ...

Migranti - Di Maio : “Rispettare la decisione di Mattarella” | Salvini : “Su Diciotti andrò fino in fondo” : Migranti, Di Maio: “Rispettare la decisione di Mattarella” | Salvini: “Su Diciotti andrò fino in fondo” “Io credo che se il… L'articolo Migranti, Di Maio: “Rispettare la decisione di Mattarella” | Salvini: “Su Diciotti andrò fino in fondo” proviene da Essere-Informati.it.

Migranti : Di Maio - caso Diciotti non è partita calcio : Roma, 13 lug. (AdnKronos) – La questione della nave dei Migranti Diciotti ‘non è una partita di calcio” nella quale schierarsi. Così il ministro per il Lavoro e lo sviluppo economico a margine dell’Assemblea annuale Coldiretti a palazzo Rospigliosi risponde a chi gli chiede se sul caso dell’imbarcazione sostenga la posizione del vice premier Matteo Salvini per lo stop agli sbarchi o del presidente della ...

DICIOTTI - Migranti SBARCATI A TRAPANI/ Ultime notizie - Mattarella scavalca Salvini? Di Maio “bene Quirinale” : Nave DICIOTTI con a bordo 67 MIGRANTI attracca nel porto di TRAPANI: Mattarella chiama Conte che garantisce permesso di sbarco, irritazione del Viminale. Salvini smentisce il tutto(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 10:15:00 GMT)