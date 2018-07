Migranti | l’Open Arms è arrivata in Spagna | “Denunceremo Italia e Libia”

Migranti - l’Open Arms in Spagna. C’è anche Josefa : “È al sicuro - ora denunciamo i libici” : L'imbarcazione è entrata nel porto di Palma di Maiorca. Nei giorni scorsi aveva recuperato anche i cadaveri di un'altra donna e del suo bambino. "Ora denunceremo la Guardia costiera libica per omissione di soccorso", fa sapere il fondatore della Ong Oscar Camps.Continua a leggere

Migranti, l'Open Arms è arrivata in Spagna "Dopo 4 giorni di navigazione la nave entra finalmente nel porto sicuro di Palma di Maiorca", ha scritto il fondatore della ong