Migranti | appello del Papa “La comunità internazionale agisca subito | basta tragedie nei

Migranti - l’appello del Papa : “Basta tragedie in mare - la comunità internazionale agisca” : Papa Francesco rivolge un appello alla comunità internazionale chiedendo di agire per evitare che si ripetano naufragi e morti di Migranti nel mar Mediterraneo. Il pontefice chiede di "garantire la sicurezza, il rispetto dei diritti e la dignità di tutti”, esprimendo il suo "dolore più forte" per le ultime morti in mare.Continua a leggere

“Mai più simili tragedie” - appello del Papa sui Migranti : Città del Vaticano, 22 lug. (AdnKronos) – Nuovo pressante appello del Papa alla Comunità internazionale affinché sia messa fine alla tragedia dei migranti. Bergoglio, all’Angelus in piazza San Pietro, parlando a braccio, si addolora: “Sono giunte in queste ultime settimane notizie di naufragi di migranti nelle acque del Mediterraneo”. Papa Francesco, nell’esprimere il suo “dolore di fronte a tali ...

Migranti : appello a Cei - fermate razzismo : ANSA, - ROMA, 15 LUG - E' sempre più dilagante una cultura del "rifiuto, paura degli stranieri, razzismo, xenofobia; cultura avallata e diffusa persino da rappresentanti di istituzioni". Così comincia ...

Migranti - Roberto Saviano risponde all’appello di Sandro Veronesi : “Ci sto - saliamo sulle navi che li salvano” : Roberto Saviano accetta l'invito di Sandro Veronesi di mettere i loro corpi a disposizione per imbarcarsi sulle navi delle Ong che salvano Migranti nel mar Mediterraneo: "Caro Sandro, io ci sto, questa battaglia la combatto da anni e non ho alcuna paura di perdere". Lo scrittore napoletano spiega i motivi della sua risposta: "Dobbiamo chiamare a una insurrezione civile e democratica contro questa barbarie fondata sulla menzogna ...

Marco D'Amore vs Il Tempo/ "Firma appello Rolling Stone - ma non prende Migranti a casa". Replica "avete rotto" : Marco D'Amore contro 'Il Tempo': firma l'appello di Rolling Stone 'ma non porta a casa i migranti', Replica 'mi avete rotto il c..'.

Il folle appello di Veronesi ai vip : "Saliamo sulle navi che salvano i Migranti" : L'idea è, dunque, di farsi ospitare a bordo di una delle navi delle Ong che operano nel Mediterraneo e di convincere nomi noti del mondo dello spettacolo, della musica e dello sport per richiamare l'...

Magliette rosse per la tragedia dei Migranti - l'appello vola sui social : "Coloriamo di umanità anche le piazze" : L'hashtag della giornata tra i primi della classifica di Twitter. Tanti appuntamenti e iniziative in tutta Italia per la campagna che invita a indossare una t-shirt come quella dei bambini che continuano a morire in mare. Ci sono anche Saviano, "Mettiamoci nei loro panni", Vasco...

Gad Lerner - coperto di insulti sui social/ Nel mirino l'appello pro-Migranti in maglietta rossa e rolex : Gad Lerner, coperto di insulti sui social network: ultime notizie nel mirino l'appello pro-migranti in maglietta rossa e rolex fatto dal giornalista su Twitter(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 21:54:00 GMT)