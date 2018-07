Microsoft | lancio di uno specchio interattivo per H&M

surface-phone

: 'La prossima Xbox avrà una buona line up al lancio grazie all'acquisizione dei nuovi studi' #Microsoft - Eurogamer_it : 'La prossima Xbox avrà una buona line up al lancio grazie all'acquisizione dei nuovi studi' #Microsoft - PabloBtwt : Secondo Michael Pachter, i nuovi studi acquisiti da Microsoft andranno a creare la line-up di lancio della prossima… - videogamer_it : Gli studi acquisiti da Microsoft creeranno la line-up di lancio della prossima Xbox, secondo Pachter… -

(Di domenica 22 luglio 2018) Nell’iconico negozio di H&M in New York appare uno, capace di fare selfie, progettato e sviluppato da. Azure Mirror Loè stato progettato dalla collaborazione del colosso di Redmond insieme a dei partner come: H&M, Ombori e Visual Art. Losfrutta diversi protocolli di Azure, che comprendono: riconoscimento facciale, comprensione del linguaggio e sensori di movimento. L’idea dietro questa nuova tipologia di oggetto è quella di permettere ai clienti una visione “smart” dei capi che stanno provando. Con questoè possibile acquisire delle immagini e condividerle con i propri social, ma è anche possibile personalizzare le foto ed ottenere delle entusiasmanti copertine. Linda Pimmershofer, Business Developer in, commenta: With the interactive mirror, we want to showcase new opportunities for voice ...