Michele Emiliano invoca Alessandro Di Battista Ora devi metterci la faccia

(Di domenica 22 luglio 2018) "Adesso Didevelaaccanto a noi pugliesi e provare a spostare l'approdo in una zona meno dannosa". Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Puglia,, rivolgendosi adDi, di cui posta un video nel quale il 5 Stelle, nel corso di un comizio a San Foca, affermava che la Tap "con il Governo M5s la blocchiamo in due settimane".E invece il Governo Conte attraverso Enzo Moavero Milanesi, che è andato in visita in Azerbaigian insieme al capo dello Stato Sergio Mattarella, ha assicurato che il progetto del gasdotto Tap sarà onorato. Nei giorni scorsi, poi la contestazione nei confronti del ministro del Sud, Barbara Lezzi, esponente leccese dei 5 Stelle, per non aver bloccato il progetto."Ho bisogno dell'aiuto di Di- dice- vorrei incontrarlo. Parlargli. Trovare una strategia comune. Abbiamo ...