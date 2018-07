METRO | RAI 4 Info streaming del film con Sergei Puskepalis oggi | 22 luglio 2018

METRO - film su Rai 4/ Curiosità - trama e cast : tra i protagonisti Sergei Puskepalis (oggi - 22 luglio 2018) : Metro, il film drammatico in onda su Rai 4 oggi, domenica 22 luglio 2018. Nel cast: Sergei Puskepalis e Svetlana Khodchenkova, alla regia Anton Megerdichev. Il dettaglio.(Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 19:43:00 GMT)

METRO/ Su Rai 4 il film con Sergei Puskepalis (oggi - 22 luglio 2018) : METRO, il film drammatico in onda su Rai 4 oggi, domenica 22 luglio 2018. Nel cast: Sergei Puskepalis e Svetlana Khodchenkova, alla regia Anton Megerdichev. Il dettaglio.(Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 09:58:00 GMT)

Un caso di tubercolosi tra gli operai della METRO C. I sindacati : "Servono più controlli" : Sono in agitazione i sindacati dopo che un lavoratore della metro C ha comunicato di avere la tubercolosi. L'uomo, dopo la diagnosi, è stato esonerato dal lavoro, ma il timore è che siano stati contagiati i suoi colleghi. Chiedono quindi, si legge sul Corriere, che l'Atac attivi le misure adeguate.Si legge sul Corriere:Avevano chiesto «interventi tempestivi» all'azienda, in via informale, sul protocollo da seguire in ...

LIVE Tour de France - terza tappa in DIRETTA : come vedere la cronoMETRO a squadre in tv e streaming. La startling list - il programma e gli orari su Rai ed Eurosport : Primo snodo fondamentale per quanto riguarda il Tour de France 2018. Dopo le prime due frazioni, che si sono concluse in volata, si inizia a far sul serio con la cronometro a squadre di Cholet. 35.5 chilometri che stravolgeranno sicuramente la classifica generale: cambierà quasi certamente ancora una volta la Maglia Gialla e gli uomini di classifica dovranno stare attentissimi a non perdere troppo dai rivali. Classica pianura Francese, con ...

4AGames ci spiega come METRO Exodus punta ad emergere nell'affollato mese di febbraio 2019 : Nel mese di maggio l'editore Deep Silver ha annunciato un significativo ritardo per Metro Exodus: dall'autunno 2018 al febbraio 2019 e, come saprete, Metro Exodus esce lo stesso giorno di giochi del calibro di Anthem, Days Gone e Crackdown 3.Il ritardo significa che lo sviluppatore 4AGames ha un altro po' di tempo a disposizione per lavorare sul sequel del survival horror in prima persona.Il produttore esecutivo Jon Bloch ha dichiarato a ...

E3 2018 : METRO Exodus : svelata la data di uscita e pubblicato un nuovo gameplay trailer : Deep Silver e 4A Games sono orgogliose di rivelare nuovo gameplay di Metro Exodus. Presentato alla Press Conference di Microsoft all'E3 2018 e preso da un'area sandbox survival, il nuovo trailer di gameplay mostra le avventure di Artyom e della banda di Spartan mentre giungono a Volga in primavera.Piena di nuove esaltanti esperienze, la regione del Volga della Russia comprende il bacino idrografico del fiume più grande d'Europa, il Volga, oltre ...

METRO EXODUS arriva il 22 Febbraio 2019 : Deep Silver e 4A Games sono orgogliose di rivelare nuovo gameplay di METRO EXODUS. Presentato alla Press Conference di Microsoft all’E3 2018 e preso da un’area sandbox survival, il nuovo trailer di gameplay mostra le avventure di Artyom e della banda di Spartan mentre giungono a Volga in primavera. METRO EXODUS si mostra all’E3 di Microsoft Piena di nuove esaltanti esperienze, la regione del Volga della ...

E3 2018 : METRO Exodus protagonista alla conferenza di Microsoft con un nuovo gameplay trailer : Continua la serie di titoli protagonisti della conferenza Microsoft E3 2018. Stavolta è il turno di Metro Exodus che torna a mostrarsi in un esplosivo gameplay trailer visibile qui di seguito:Che ne pensate di Metro Exodus? State seguendo la conferenza E3 2018 di Microsoft?Read more…

Ucraina : falsa minaccia bomba - evacuate 5 stazioni METRO : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Ucraina - allarme bomba a Kiev nel giorno della finale di Champions : cinque stazioni METRO evacuate : allarme a Kiev, dove cinque stazioni della metro sono state evacuate per una sospetta minaccia bomba. Lo riferisce Russia Today. Oggi nella capitale Ucraina è in programma la finale di...