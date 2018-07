Metro film stasera in tv 22 luglio | trama | curiosità | streaming

cubemagazine

(Di domenica 22 luglio 2018)è ilin tv domenica 222018 in onda in prima serata su Rai 4. Il thriller diretto da Anton Megerdichev ha come protagonisti Sergei Puskepalis e Svetlana Khodchenkova. Di seguito ecco scheda,, trailer, alcunesule dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TVin tv: scheda TITOLO ORIGINALE:GENERE: Azione, Thriller ANNO: 2013 REGIA: Anton Megerdichev CAST: Sergei Puskepalis, Svetlana Khodchenkova, Anatoliy Belyy, Katerina Shpitsa, Stanislav Duzhnikov, Elena Panova DURATA: 113 Minutiin tv:Una mattina una chiusa, costruita negli anni Trenta che collega il fiume Moscova con il Volga, crolla e inonda il tunnel dellapolita di Mosca tra due diverse stazioni. Centinaia di passeggeri affollano il metrò e tra essi c’è anche Irina. La donna è sposata ma ha un amante e non sa ...