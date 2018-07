Meteo | domenica rovesci al Nord e caldo al Sud Da lunedì calo diffuso delle temperature

Le previsioni Meteo per domenica 22 luglio : Tempo spiccatamente instabile al Nordest e inoltre sulla Liguria e sui settori alpini in genere con temporali a carattere sparso. Precipitazioni diffuse sui settori appenninici centrali in locale estensione alle aree adriatiche qui anche forti e con...

Meteo Italia - temporali forti nel weekend/ Piogge in arrivo da venerdì - significativi fenomeni fino a domenica : Meteo Italia, temporali forti nel weekend: Piogge in arrivo da venerdì, significativi fenomeni fino a domenica. Maltempo nel nord Italia e al centro, mentre il sud rimane protetto(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 13:09:00 GMT)

Meteo : domenica a oltre 35°C - lunedì forti temporali al Nord : Meteo: domenica a oltre 35°C, lunedì forti temporali al Nord Possibili punte oltre i 35°C. lunedì forti temporali al Nord: arriva la perturbazione nr.3 Continua a leggere L'articolo Meteo: domenica a oltre 35°C, lunedì forti temporali al Nord proviene da NewsGo.

Meteo - allerta caldo in Sardegna e Sicilia : domenica previsti 40 gradi : Decine di chiamate al 118 per malori: la colonnina del mercurio è salita ovunque sopra i 30 gradi, raggiungendo anche i 40 gradi a Palermo, dove, insieme a Cagliari, si sono registrati i maggiori disagi, per la popolazione. Protezione civile: "Evitare alcolici e caffeina".Continua a leggere

Le previsioni Meteo per domenica 15 luglio 2018 : Dapprima qualche piovasco in Lombardia, poi rovesci e temporali sulle Alpi, sulle Prealpi, sul Piemonte e sull'Emilia occidentale. Più asciutto e soleggiato altrove. A cura de iLmeteo.it

Meteo - sabato e domenica di caldo torrido : bollino arancione in 8 città : Weekend di caldo africano sull’Italia, con temperature che sfioreranno i 40 gradi. Secondo gli esperti Meteo è questa la prima, vera ondata di calore di questa estate 2018 che finora non è stata torrida. Il caldo torrido durerà tutto il fine settimana e interesserà soprattutto il Centro-Sud. Poi lunedì cambia di nuovo tutto.Continua a leggere

Meteo : in Lombardia permane instabilità con rovesci - domenica torna il sole : Milano, 5 lug. (AdnKronos) - Condizioni di tempo perturbato sulla Lombardia che, associate a un flusso umido in quota dai quadranti sud occidentali, favoriscono precipitazioni deboli diffuse, localmente possibili a carattere temporalesco. Queste le previsioni contenute nel bollettino Meteo diffuso d

Meteo : in Lombardia permane instabilità con rovesci - domenica torna il sole : Milano, 5 lug. (AdnKronos) – Condizioni di tempo perturbato sulla Lombardia che, associate a un flusso umido in quota dai quadranti sud occidentali, favoriscono precipitazioni deboli diffuse, localmente possibili a carattere temporalesco. Queste le previsioni contenute nel bollettino Meteo diffuso da Arpa Lombardia per le prossime ore.Per i prossimi giorni, permangono condizioni lievemente instabili con precipitazioni e rovesci che ...

Meteo. Caldo in arrivo da domenica - ma l’estate 2018 sarà più fredda : i motivi : A spiegarlo è il meteorologo Andrea Giuliacci, del centro Epson Meteo. Tra i motivi, l'assenza di El Niño e il fatto che la scorsa estate è state preceduta da un lungo periodo di siccità. Ma sicuramente il clado non mancherà.Continua a leggere

Le previsioni Meteo di domani - domenica 1 luglio : Il settimo mese dell'anno comincerà con una bella giornata di sole, praticamente ovunque The post Le previsioni meteo di domani, domenica 1 luglio appeared first on Il Post.