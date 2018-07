romadailynews

: RT @romamobilita: Meleo, parte manutenzione straordinaria rete tranviaria. Dopo 35 anni nuovi binari a Porta Maggiore - salidaparallela : RT @romamobilita: Meleo, parte manutenzione straordinaria rete tranviaria. Dopo 35 anni nuovi binari a Porta Maggiore - pellicano88 : RT @romamobilita: Meleo, parte manutenzione straordinaria rete tranviaria. Dopo 35 anni nuovi binari a Porta Maggiore - romamobilita : Meleo, parte manutenzione straordinaria rete tranviaria. Dopo 35 anni nuovi binari a Porta Maggiore -

(Di domenica 22 luglio 2018). Dopo 35 anni nuovi binari a Porta Maggiore Roma – “Migliorare il trasporto pubblico e garantire maggiore sicurezza significa anche ammodernare le infrastrutture. Per questo motivo inizieranno i lavori per ladelladella Capitale. Proprio per limitare i disagi all’utenza, le operazioni sull’armamento interesseranno il mese di agosto. Atac, inoltre, ha previsto un servizio di bus sostitutivi in base alla programmazione dei lavori sull’armamento. Dopo 35 anni la città avrà nuovi binari a Porta Maggiore, nodo strategico per la viabilità di Roma. Un altro intervento per garantire più sicurezza e fornire un servizio più efficiente”. Così in una nota l’assessore alla Città in Movimento di Roma, Linda. L'articoloproviene ...