Medici di base | cronaca di un' emergenza annunciata | un lettore ci scrive

Medici di base - così dilaga una carenza che sta diventando emergenziale in tutta Italia : “Dall’oggi al domani mi sono trovata senza medico. Il mio è andato in pensione e nessuno lo ha sostituito. Me ne hanno assegnato un altro, in un altro comune, distante cinque chilometri, dove non arriva l’autobus. Sono anziana, non ho figli, per me è un disagio”. Anna abita a Bussero, nell’hinterland milanese. Qui i Medici di base sono in via di estinzione e quelli rimasti non hanno un buco libero (avendo raggiunto il numero massimo di ...