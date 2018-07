Maturità 2018 | cresce il numero di diplomati che ottiene la lode - In Puglia gli studenti

Maturità 2018 - gli errori più incredibili degli studenti : “La Gioconda è di Giotto e D’Annunzio era un estetista” : Per ignoranza o per emozione, i maturandi italiani hanno dato anche quest'anno vita a una poderosa enciclopedia degli errori (e degli orrori). Dalla domanda: "Chi ha scritto il diario di Anne Frank?" allo studente che alla traduzione di greco si è presentato con il dizionario di latino. Fino ai più incredibili errori in letteratura e arte e geografia: "Il Giappone? Confina con la Polonia". Ovvio, no?Continua a leggere

D'annunzio estetista e la Gioconda di Giotto. I peggiori strafalcioni della Maturità 2018 : Da chi sostiene che 'I Malavoglia' sono stati scritti da D'Annunzio a chi è convinto che Leopardi sia un illuminista o che il 1945 sia l'anno d'inizio della Seconda Guerra Mondiale, sono questi alcuni degli errori più eclatanti commessi dagli studenti che quest'anno hanno affrontato l'esame di maturità. A rivelarli, grazie alle 'soffiate' dei compagni di classe, una ...

Maturità 2018 - è la saga degli strafalcioni : Un altro mondo è… impossibile La geografia è da sempre un tallone d'Achille per tantissimi studenti. La Maturità 2018 non fa che ribadirlo. E' una raffica di spostamenti e depistaggi. L'India? "Si ...

Maturità 2018 - prima dei colloqui orali escono i quadri degli scritti : male il quizzone : Quando escono i quadri della Maturità 2018? Come sono andate le prime tre prove? Nelle ultime ore sono stati resi noti i punteggi delle tre prove scritte in attesa che i 500mila diplomandi affrontino il colloquio orale. Il 90 per cento ha raggiunto la sufficienza ma seconda prova e quizzone hanno mietuto molte vittime.Continua a leggere

MATURITA' 2018/ Cinque anni e un esame per dimostrare cosa? : Maturità 2018: gli studenti hanno svolto la terza prova e si accingono al colloquio. Ma proprio la terza prova è il segno più ingombrante di un esame da ripensare. CINZIA BILLA

Maturità 2018 - come si calcola il voto/ Crediti - esami scritti e prova orale : i criteri della commissione : Maturità 2018, come si calcola il voto? I Crediti, gli esami scritti e la prova orale: come giudica la commissione e cosa serve per arrivare alla lode

Maturità 2018 : Donnarumma prepara la tesi su di sé - e fa pausa cantando Gigi D'Alessio : L'altro giorno, le sue immagini all'arrivo a scuola per la prima prova, hanno fatto il giro del web e attratto specie i tanti coetanei impegnati, come lui, nell'esame di Maturità. Per Gianluigi ...

Maturità 2018 : l'ultima volta per il "Quizzone" : Dal prossimo anno la più odiata tra le prove scritte va in pensione. Ecco perché così come concepita la terza prova ha fallito

Maturità 2018 - come si calcola il voto finale dopo terza prova e orali : come si calcola il voto della Maturità? E come arrivare alla lode? Archiviate le tre prove scritte e in attesa dei colloqui orali, ecco come si può cominciare a calcolare il punteggio finale dell'esame di Stato in centesimi dato dalla media dei crediti formativi, dei voti delle singole prove e dell'eventuale bonus di massimo 5 punti.Continua a leggere

Maturità 2018 - l'ultima volta del quizzone | : In corso la terza prova. Proroga di due giorni per gli studenti delle scuole che sono state sede di seggio per le elezioni comunali. Il test, che sparirà nel 2019, ha lo scopo di verificare la ...

Maturità 2018 : oggi la terza prova con il quizzone - ma dal 2019 cambia tutto : Istituti professionali Scienza e cultura dell'alimentazione per l'indirizzo Servizi enogastronomia e ospitalità alberghiera, Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva nell'...

