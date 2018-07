Marchionne visto dal nemico Airaudo | “Con un’azienda fallita ha acquistato una che stava

ilfattoquotidiano

(Di domenica 22 luglio 2018) Dal santino del salvatore di Mirafiori al peggiordella Fiat italiana. Ma sempre nell’interesse degli Agnelli. “Devono tutto a“, sostiene Giorgio, che all’arrivo del manager al Lingotto era il numero uno della Fiom torinese e lo è stato per tanti anni, fino al passaggio prima ai vertici nazionali del sindacato nel 2010 e poi alla politica con Sel nel 2013. “Nella storia dei managerverrà ricordato per aver preso un’aziendacon quella azienda un’altra chefallendo per poi farne un gruppo internazionale salvando il suo azionista”, è la sua sentenza. Meno positivo è il bilancio del sindacalista sul fronte dei lavoratori che hanno pensato di trovare in lui il salvatore della patria e invece poi hanno dovuto fare i conti con una trasformazione che ha reso la Fiat un’azienda ...