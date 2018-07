Marchionne | sulla maglia di Cristiano Ronaldo c' è anche la sua firma

F1 : l’uscita di scena di Sergio Marchionne che effetti avrà sulla Ferrari? Arrivabene rafforzato e Raikkonen ancora a Maranello? : Un autentico terremoto quello avvenuto nella Scuderia Ferrari e nella realtà FCA. Sergio Marchionne, n.1 del Cavallino Rampante e figura di spicco di tutto il gruppo industriale lascia per gravi problemi di salute.-- Un rimescolamento delle carte importante che avrà degli effetti anche nella gestione sportiva della Ferrari. Gli scenari sono diversi. In primis, da un certo punto di vista, il potere decisionale del Team Principal Maurizio ...

Condizioni Marchionne - Le indiscrezioni shock sulla salute di Sergio : ... inoltre su Twitter, è il cinguettio di Paolo Madron di Lettera43 ad allarmare: "cose che non si vorrebbero mai dire, ma che il dovere di cronaca purtroppo ci impone: Marchionne è in coma profondo".

Marchionne di cosa è malato? «Le sue condizioni sono peggiorate» : cosa sappiamo sulla sua salute : Le condizioni di salute di Sergio Marchionne sono peggiorate: lo ha comunicato Fca poco dopo l'annuncio del suo successore come amministratore delegato, individuato in Mike Manley.Sergio Marchionne «non potrà riprendere la sua attività lavorativa». Lo afferma Fca nel rendere noto che le condizioni di salute del manager, sottoposto nelle scorse settimane ad un intervento chirurgico, sono peggiorate per «complicazioni inattese durante la ...