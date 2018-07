Marchionne si aggrava ancora | condizioni irreversibili

Sergio Marchionne lotta tra la vita e la morte : si aggravano le sue condizioni di salute : Non arrivano certo belle notizie per i famigliari di Sergio Marchionne. L'ex dirigente d'azienda FIAT versa in gravi condizioni e a lanciare questa notizia preoccupante è stato un comunicato della società FCA. Le ultime notizie pervenute parlano di un suo ricovero in terapia intensiva al Rämistrasse a causa di una serie di peggioramenti verificatisi in quest'ultime ore. Ma c'è di più: a quanto pare le sue condizioni sono irreversibili. Comunque ...

Marchionne - si aggravano le condizioni di salute : Le condizioni di salute di Sergio Marchionne, dopo che in settimana «sono sopraggiunte» complicazioni inattese durante la convalescenza post-operatoria «si sono ulteriormente aggravate nelle ultime ore». A comunicarlo «con profonda tristezza» una nota di Fca in cui si dice che «il dottor Marchionne non potrà riprendere la sua attività lavorativa». Il Consiglio di Amministrazione di Fca ha espresso «innanzitutto la sua vicinanza a Sergio ...

