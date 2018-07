Marchionne - peggioramento nelle ultime ore. Accanto a lui i due figli e la compagna : Restano molto gravi le condizioni di Sergio Marchionne , ricoverato in ospedale in Svizzera. Il manager a fine giugno si era sottoposto a un intervento chirurgico, ma durante il decorso post ...

Fca - Marchionne è in fin di vita : nuovo peggioramento nelle ultime ore - al capezzale i due figli e la compagna : Restano molto gravi le condizioni di Sergio Marchionne, ricoverato in ospedale in Svizzera. Il manager a fine giugno si era sottoposto a un intervento chirurgico, ma durante il decorso post...