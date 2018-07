Marchionne | parla il presidente dell’Aci Sticchi Damiani | “sono profondamente addolorato”

sportfair

(Di domenica 22 luglio 2018) Angelodell’Aci, dice la sua opinione sulla sostituzione di Sergioai vertici di Fca “Sonoaddolorato in questo momento così delicato per la grande Famiglia automobilistica italiana e così drammatico per Sergio, la sua famiglia e quanti gli sono vicini”. E’ quanto dichiara Angelodell’Automobile Club d’Italia. “Il rapporto tra ACI e Fiat, ora FCA, – prosegue – ha radici nella nostra fondazione e non si può ridurre alla mera dimensione istituzionale ma si è sempre arricchito del costante confronto e della stima personali”. “In questo momento, il mio pensiero e il mio sostegno, come quello di tutta l’ACI, vanno, quindi, – sostiene in una nota – a chi in queste ore ha la grande responsabilità di continuare lo ...