Marchionne non tornerà | la lettera di Elkann ai dipendenti ...

Marchionne a Zurigo - «condizioni irreversibili» Con lui la compagna e i figli Elkann : «Non tornerà più» : Accanto al manager i figli, Alessio Giacomo e Jonathan Tyler, e la compagna Manuela Battezzato. Era entrato in ospedale in Svizzera per un intervento alla spalla destra e aveva un impegno confermato da lui stesso 5 giorni dopo l’operazione.

Marchionne - la lettera più difficile di John Elkann ai dipendenti : “Non tornerà - nostro futuro migliore grazie a lui” : “Care colleghe, cari colleghi, questa è senza dubbio la lettera più difficile che abbia mai scritto“: inizia così la lettera ai dipendenti Fca scritta da John Elkann. Perché nelle ore in cui il Cda prendeva atto dell’aggravarsi delle condizioni di salute di Sergio Marchionne, il presidente ha deciso di comunicare ai propri “colleghi” i nuovi nomi alla guida di Fca e Ferrari – Mike Manley e Luis Camilleri ...

Marchionne - un rivoluzionario che l'Italia non ha voluto capire : Infatti rifiutò qualsiasi proroga della rottamazione che nel 2007 e 2008 aveva giovato molto al rilancio dell' azienda e dell' intera economia italiana. E proprio nel momento in cui la crisi , ...

Marchionne - il gran borghese che non ha conquistato l'Italia : Chi è Sergio Marchionne , e chi è stato se partiamo dall'avvicendamento manageriale alla guida di Fca e Ferrari per guardare alla sua esperienza di numero uno di un'industria che ebbe carattere sacro ...

F1 : Sergio Marchionne non è più il presidente della Ferrari. John Elkann prenderà il suo posto - Louis Camilleri nuovo CEO : Dopo le tante voci di questa mattina, è arrivata la conferma: Sergio Marchionne non è più il presidente ed amministratore delegato della Ferrari. Una decisione, a quanto si legge dal comunicato ufficiale, dovuta all’aggravarsi dello stato di salute del manager italo-canadese che lo ha obbligato a lasciare i consigli di amministrazione FCA, Ferrari e Chn Industrial. Per questo il nuovo numero uno del Cavallino Rampante sarà John Elkann, già ...

L'omaggio di Matteo Renzi a Sergio Marchionne : "Ha creato lavoro - non cassaintegrati - chapeau" : Anche Matteo Renzi è voluto intervenire sull'addio dell'ex Ceo di Fca, le cui condizioni di salute sarebbero gravi. E lo ha fatto con un tweet: "Marchionne è stato un grande protagonista della vita economica degli ultimi 15 anni. Con lui ho condiviso molte scelte, discusso sempre, litigato talvolta. E' riuscito a dare un futuro alla Fiat, quando sembrava impossibile. Ha creato posti di lavoro, non cassintegrati ...

Fca : "Peggiorate le condizioni di Marchionne - non può riprendere il lavoro" : TORINO - Sergio Marchionne 'non potrà riprendere la sua attività lavorativa'. Lo afferma Fca nel rendere noto che le condizioni di salute del manager, sottoposto nelle scorse settimane ad un ...