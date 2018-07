vanityfair

: Elkann scrive ai dipendenti: «Sergio non tornerà» | Foto - Corriere : Elkann scrive ai dipendenti: «Sergio non tornerà» | Foto - mindtripworld2 : RT @Lettera43: #Marchionne, la lettera di Elkann ai dipendenti: «Sergio non tornerà più, è grazie a lui se abbiamo salvato l'azienda». http… - CapalboAngelo : Interessante il passaggio sul concetto di leader. -

(Di domenica 22 luglio 2018) «Care colleghe, cari colleghi, questa è senza dubbio lapiù difficile che abbia mai scritto. È con profonda tristezza che vi devo dire che le condizioni del nostro Amministratore Delegato, Sergio, che di recente si è sottoposto a un intervento chirurgico, sono purtroppo peggiorate nelle ultime ore e non gli permetteranno di rientrare in FCA. Negli ultimi 14 anni, prima in Fiat, poi in Chrysler e infine in FCA, Sergio è stato il miglior amministratore delegato che si potesse desiderare e, per me, un vero e proprio mentore, un collega e un caro amico. Ci siamo conosciuti in uno dei momenti più bui nella storia della Fiat ed è stato grazie al suo intelletto, alla sua perseveranza e alla sua leadership se siamo riusciti a salvare l’azienda». Con queste parole Johnpresidente di Fca ha spiegato aiche cosa sta accadendo ai vertici del gruppo. «Sergio ha ...