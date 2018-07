Marchionne in terapia intensiva | ​ Le sue condizioni irreversibili

Sergio Marchionne - “le sue condizioni sono irreversibili. È ricoverato in terapia intensiva” : L’ex amministratore delegato di Fca, Sergio Marchionne, è “ricoverato in terapia intensiva” e le sue condizioni sono “irreversibili”. È quanto apprende l’Ansa, ma la notizia – al momento – non trova conferme da parte del gruppo. Nella giornata di sabato, l’azienda della famiglia Agnelli aveva convocato d’urgenza il consiglio d’amministrazione per nominare i successori del manager ...