Marchionne in gravi condizioni. Il manager lascia tutti gli incarichi

Sergio Marchionne sottoposto a intervento chirurgico : le condizioni restano gravi : Sono gravi le condizioni di Sergio Marchionne, ricoverato da fine giugno in una clinica a Zurigo, dove ha subito un intervento chirurgico. Ieri la notizia dell’abbandono anticipato del gruppo Fca, che il manager ha guidato per 14 anni. Al termine dei cda che hanno nominato i successori di Marchionne alla guida di Fca, Cnh e Ferrari, una nota del gruppo ha comunicato “con profonda tristezza che in settimana sono sopraggiunte ...

Marchionne in gravi condizioni. Fca : «Complicazioni inattese». Elkann : leader illuminato : Sergio Marchionne, l'uomo che ha salvato la Fiat creando un'azienda globale che opera in tutti i continenti, è in fin di vita in una clinica svizzera. Le condizioni del manager operato...

Mike Manley nuovo ad di Fca - Marchionne in ospedale in gravi condizioni : Le condizione di salute di Sergio Marchionne sono peggiorate nelle ultime ore: il manager italo-canadese aveva subito un intervento a fine giugno alla spalla destra, da allora in poi non si è più ristabilito. condizioni di salute che hanno spinto i vertici di Fca questa mattina a convocare d'urgenza il cda per nominare un nuovo amministratore delegato. Ricordiamo che Marchionne rivestiva diverse cariche all'interno del gruppo Fiat-Chrysler: ...

